70.000 de lei pagubă la o clădire istorică din Cluj. Doi clujeni, în vizorul poliției

Doi bărbați din Cluj-Napoca au fost reținuți de polițiști, fiind suspectați de distrugere în forma continuată, după ce ar fi provocat pagube de zeci de mii de lei unui imobil aflat în Patrimoniul Cultural Național.

Potrivit anchetatorilor, faptele ar fi avut loc în doua zile, 28 februarie respectiv 10 martie. În ambele situații, cei doi suspecți, în vârstă de 24 si 27 de ani, ar fi distrus gardul de la intrarea principală a unei clădiri situate pe strada Victor Babeș. Daunele provocate se ridică la aproximativ 70.000 de lei.

În data de 12 martie, cei doi bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore. Ulterior, ieri, 13 martie, tinerii să fie prezentați în fața judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoria Cluj-Napoca, care a decis punerea celor doi sub control judiciar timp de 60 de zile.

