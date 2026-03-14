Adio cozi și hârtii. Care e noua metodă propusă de Ministerul Afacerilor Interne pentru plata amenzilor rutiere

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) propune o nouă metodă de plată a amenzilor rutiere. Acestea ar putea fi plătite instant, prin cod QR, direct la fața locului, dacă noua propunere va fi adoptată.

Care e noua metodă propusă de Ministerul Afacerilor Interne pentru plata amenzilor rutiere

Proiectul, avizat de Ministerul Finanțelor, introduce plata sancțiunilor rutiere prin cod QR, generat de polițist imediat după constatarea contravenției, notează Digi24.ro.

Mai exact, șoferul va putea scana codul QR de pe procesul-verbal, cu telefonul mobil, iar datele necesare plății, cum ar fi, suma, seria documentului și contul unic, vor fi completate automat. Plata va fi făcută online, cu cardul bancar, fără alte formulare sau drumuri la ghișee.

„Amenzile vor putea fi achitate într-un cont unic național, iar procesele verbale vor putea fi emise și gestionate electronic, cu serie unică și posibilitatea de a include coduri QR. Plata prin codul QR va funcționa foarte simplu. Procesul verbal va putea include un asemenea cod, iar prin scanarea lui cu telefonul se vor prelua automat datele necesare plății, și anume suma, seria procesului verbal și contul unic.”, a explicat Alexandru Popa, ofițer al Direcției Rutiere.

Măsura urmărește simplificarea procedurilor administrative, reducerea timpului de plată și creșterea gradului de colectare a amenzilor. Codul QR va fi integrat atât pe procesele-verbale tipărite, cât și pe cele emise electronic.

Sancționarea șoferilor care folosesc ilegal benzile de transport public, o altă modificare pregătită în Codul Rutier

Proiectul menționat anterior mai prevede sancționarea șoferilor care folosesc ilegal benzile dedicate transportului public, exclusiv pe baza imaginilor capturate de camerele montate pe autobuze și tramvaie, fără a mai fi opriți în trafic. Totodată, autoritățile vor să introducă și sistemul de viteză medie, care calculează viteza unui vehicul între două puncte de monitorizare, metodă deja aplicată în mai multe state din Europa. O altă propunere vizează restricționarea accesului pe autostrăzi și drumuri expres pentru șoferii cu permis categoria B1, modificând actualele reguli care permit accesul tuturor vehiculelor capabile să depășească 50 km/h.

