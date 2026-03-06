Un test rapid de salivă pentru detectarea unor tipuri de cancer, dezvoltat de cercetători australieni

O echipă de cercetători din Australia a dezvoltat un instrument rapid și accesibil din punct de vedere al costurilor de diagnosticare pe baza unei analize a salivei, care ar putea permite depistarea precoce a mai multor tipuri de cancere comune, transmite miercuri agenția Xinhua.

Un test rapid de salivă pentru detectarea unor tipuri de cancer | Foto: Depositphotos.com

Echipa de la Universitatea Tehnologică din Queensland (QUT) a dezvoltat un test simplu de salivă pentru un biomarker proteic numit S100P, care a fost asociat cu cancerul bucal, de colon, de prostată și pancreatic, se arată într-un comunicat.

Cercetătorii au dezvoltat o tehnică rapidă de testare a salivei folosind hârtie acoperită cu nanoparticule de aur și argint pentru a crea un senzor foarte sensibil, care înregistrează spectrul Raman - procesul prin care o substanță împrăștie lumina laser utilizată pentru identificarea moleculelor - din probele de salivă.

„Proteina S100P este unul dintre biomarkerii studiați pentru diagnosticarea cancerului și a fost detectată în cancerul ovarian, de prostată, gastric, colorectal și mamar”, a declarat profesorul asociat Emad Kiriakous de la Facultatea de Chimie și Fizică a QUT.

„Această metodă ar putea scurta timpul de diagnosticare la câteva minute în loc de ore sau zile și utilizează materiale portabile, la costuri reduse”, a spus Kiriakous, unul dintre autorii studiului publicat în jurnalul științific Talanta.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: