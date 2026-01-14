Reforma administrației, în dezbatere publică: Guvernul taie 10% din cheltuielile de personal. Lista măsurilor de diminuare a costurilor și de eficientizare a colectării veniturilor.

Proiectul privind reforma administrației prevede o serie de măsuri de reducere a cheltuielilor și de îmbunătățire a colectării veniturilor fiscale.

Reforma administrației vine cu tăieri de posturi, reorganizări și reducerea numărului de polițiști locali| Foto: monitorulcj.ro

Măsurile propuse de Guvernul Bolojan pentru eficientizarea activității din administrație vizează atât reducerea cheltuielilor de personal, limitarea salariilor din unele instituții, cât și introducerea indicatorilor de performanță pentru bugetari.

Proiectul prin care Guvernul taie cu 10% cheltuielile cu salariile din administrația publică a fost publicat marți seara de Ministerul Dezvoltării.

Prevederile din pachetul de măsuri al Guvernului vizează restricționarea numărului de polițiști locali și de consilieri ai miniștrilor, notează Digi24.ro

Calculul numărului de polițiști locali va fi diferențiat în funcție de dimensiunea localității. În orașele mici, un polițist local va putea fi angajat la fiecare 1.200 de locuitori, doar dacă bugetul local acoperă integral costurile de funcționare.

De asemenea, numărul consilierilor din cabinetele miniștrilor, primarilor sau președinților de consilii județene va fi limitat strict. În prefecturi și la nivelul primăriilor, aceste modificări ar putea determina reducerea considerabilă a personalului, conform sursei citate.

Sancțiuni pentru primăriile care nu reduc cheltuielile

Alte măsuri vizează aplicarea de sancțiuni pentru primăriile care nu respectă regulile de reducere a cheltuielilor: dacă nu reduc bugetul cu 10% sau nu fac economii, vor fi obligate să recurgă la disponibilizări. La nivel național, aproximativ 13.000 de posturi ar putea fi desființate.

În plus, primăriile care nu se conformează riscă să nu mai primească bani din impozitul pe venit, iar Guvernul va putea să stabilească salariile în locul acestora.

Limitarea salariilor în instituții

Pachetul de reforme prevede și economii din:

*plafonarea salariului președintelui ANRSC, economie estimată la 190.812 lei/an *limitarea salariilor în subordonatele Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) prin grile de salarizare

*reducerea numărului de membri ai consiliului de administrație pentru ANCPI și ANL ar aduce o economie estimată la 410.444 lei/an.

Reducerea costurilor administrative

Asigurarea cheltuielilor centrelor militare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naționale petru scăderea presiunii pe bugetele locale.

Proiectul de lege urmărește simplificarea proceselor de descentralizare, reguli mai flexibile privind transferul bunurilor statului, rotația obligatorie a funcțiilor publice sensibile evaluări multianuale bazate pe competențe. Astfel, funcționarii publici vor putea lucra cu timp parțial în două instituții diferite, ceea ce ar putea crește eficiența și mobilitatea în sistemul public.

Impozit dublu pe clădiri ilegale

Proiectul prevede și majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirile ilegale pentru o perioadă de 5 ani și restricții pentru datornicii care vor să vândă sau să cumpere. De asemenea, suspendarea dreptului de a conduce poate fi influențată de plata amenzii.

Amenda crește cu 30% dacă nu este plătită în 3 luni după termenul stabilit și o altă majorare de 30% dacă neachitarea continuă după 6 luni.

Colectare mai bună a veniturilor fiscale

Proiectul de lege include și măsuri pentru colectarea mai eficientă a veniturilor fiscale, printre care extinderea executării silite asupra unor indemnizații sociale începând cu 2026, interconectarea bazelor de date fiscale și publicarea listelor cu debitori persoane fizice și juridice.

De altfel, autoritățile locale vor primi atributii decizionale mai largi, inclusiv asupra jocurilor de noroc, a introducerii de taxe locale suplimentare și asupra organigramei bibliotecilor publice. În plus, va fi înființat Fondul de Regenerare Locală, reprezentând până la 5% din veniturile locale.

