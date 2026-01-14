Studenții actuali ai UBB nu sunt afectați de modificarea taxelor: tarifele de admitere și școlarizare, majorate din anul universitar 2026-2027

Studenții actuali ai Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca nu vor fi afectați în niciun fel de majorarea taxelor de admitere și școlarizare. Noul regulament de taxe al UBB va fi aplicat din anul universitar 2026-2027.

Studenții actuali ai UBB nu sunt afectați de modificarea taxelor de școlarizare, potrivit unei informări publicate miercuri de Universitatea Babeș-Bolyai.

După cum semnala monitorulcj.ro în vara anului trecut, taxele de admitere și școlarizare pentru studenți vor fi majorate din anul universitar 2026-2027.

Începând in anul universitar 2026-2027, în conformitate cu cerințele legii și ale contractului instituțional încheiat între Ministerul Educației și Cercetării și universitățile publice din România, taxele de admitere, școlarizare și finalizarea studiilor vor fi corelate cu alocările bugetare, urmând ca noile taxe să fie aplicate studenților care vor fi admiși în anul I de studii ȋn această toamnă.

„Astfel, candidații și viitorii studenți ai Universității sunt informați din timp în legătură cu noile taxe și vor putea alege în deplină cunoștință de cauză”, transmite Universitatea Babeș-Bolyai.

În urma hotărârii Consiliului de Administrație al Universității Babeș-Bolyai (UBB) Cluj-Napoca și a avizelor favorabile ale comisiilor de specialitate, Senatul universității a aprobat vara trecută o serie de măsuri de eficientizare a activității academice, de cercetare și administrative.

Potrivit deciziei asumate de Senat, din anul universitar 2026 – 2027, taxa de admitere și de școlarizare vor fi majorate:

„Taxele de admitere și procesare, cele de finalizare de studii se vor majora începând cu anul universitar 2026 – 2027, iar cele de școlarizare se vor alinia la nivelul alocației bugetare medii per SEU din finanțarea de bază (crescând cu un procent de minimum 50% în primul an) în termen de 2 ani”, se arăta în decizia Senatului UBB.

Sursa: senat.ubbcluj.ro

„Rațiunile legale și bugetare care au stat la baza stabilirii noilor cuantumuri au fost discutate cu reprezentanții statutari ai studenților atât la nivelul facultăților, cât și de către conducerea Universității. Propunerile de modificare au fost elaborate de fiecare facultate, avizate în Consiliul facultății și urmează să fie dezbătute și votate într-o reuniune viitoare a Senatului Universității”, conform informării publicate miercuri de UBB.

Astfel, noul regulament de taxe al UBB va fi aplicat din anul universitar 2026-2027 doar studenților ȋnmatriculați la studii ȋncepând cu anul universitar 2026-2027, studenții actuali nefiind afectați de modificarea cuantumurilor.

Universitatea Babeș-Bolyai a menținut, încă din perioada pandemiei COVID-19, taxele de admitere și școlarizare la un nivel minim.

„UBB va continua să își sprijine studenții prin acordarea burselor de merit, de studiu și sociale, precum și prin bursele speciale de cercetare științifică și subvențiile alocate din fondurile proprii”, menționează sursa citată.

La începutul lui iulie 2025, Guvernul și-a asumat răspunderea, în Parlament, pe primul pachet de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului bugetar. Unele măsuri fiscale cu impact direct pentru educație, vizează atât domeniul universitar, cât și preuniversitar.

