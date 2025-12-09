Daniel David, despre accesul copiilor la rețelele sociale: „Un control parental mai puternic ar fi calea de mijloc”

Ministrul Educației, clujeanul Daniel David, a pledat marți pentru un control parental riguros în ceea ce privește accesul adolescenților la rețelele sociale.

Daniel David, despre accesul copiilor la rețelele sociale: „Se poate discuta și în România”|Foto: Depositphotos.com

Întrebat despre o eventuală măsură pentru interzicerea accesului copiilor până în 16 ani la TikTok, ministrul Educației a explicat că o asemenea abordare ar putea fi analizată și de țara noastră.

„Știu că s-a luat în Australia, dar nici acolo nu sunt încă sancțiuni, este o interdicție. Se poate discuta și în România”, a declarat, marți, ministrul Educației, citat de Agerpres.ro

Adolescenții sub 16 ani din Australia vor rămâne fără conturi pentru majoritatea rețelelor sociale.

Astfel, Australia devine primul stat din lume care introduce o vârstă minimă pentru rețelele sociale, obligând platforme precum Instagram, TikTok și YouTube să blocheze peste un milion de conturi ale utilizatorilor sub 16 ani.

Daniel David a pledat pentru un control parental „mai puternic” în cazul rețelelor sociale folosite de adolescenți.

„Atitudinea mea este mai degrabă să avem un control parental foarte serios pentru aceste lucruri, mai ales în zona adolescenței. Teama mea este că dacă vei interzice diverse lucruri, s-ar putea să creezi mecanisme prin care adolescenții vor încerca să evite interdicția și oricum vor fi acolo fără să controleze ce se întâmplă.

Un control parental mai puternic cred că ar fi calea de mijloc bună, dar, repet, trebuie începută o discuție și în țară și sunt soluții diferite'”, a spus Daniel David, la Parlament.

Foto: Depositphotos.com

