Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean (PNL), după ce Parlamentul a aprobat trupele SUA la baza de la Câmpia Turzii: „România trebuie să rămână un aliat credibil în NATO”.

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean (Partidul Național Liberal) a spus că România demonstrează că este un aliat de încredere după ce Parlamentul a aprobat utilizarea Bazei 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu” de la Câmpia Turzi și a Bazei militare Mihail Kogălniceanu de către NATO și Statele Unite ale Americii (SUA).

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean: „România trebuie să rămână un aliat credibil” | Foto: Ovidiu Cîmpean - Facebook

Deputatul clujean a precizat că securitatea României se apără cu prezență alături de aliați, nu cu absență în Parlament

„Astăzi (11 martie 2026 - n. red), în plenul reunit al Parlamentului, am votat pentru aprobarea deciziei cu privire la utilizarea Bazei militare Mihail Kogălniceanu și a celei de la Câmpia Turzii de către NATO și Statele Unite. Am intrat în sală știind că acest vot contează, nu doar ca formalitate parlamentară, ci ca semnal către aliații noștri și către cetățenii României.

România trebuie să rămână un aliat credibil și responsabil în NATO și în parteneriatul strategic cu Statele Unite. În același timp, prezența militară aliată pe teritoriul României înseamnă garanții suplimentare de securitate pentru țara noastră într-o perioadă cu multe tensiuni internaționale”, a spus Ovidiu Cîmpean, potrivit unei postări pe pagina lui de Facebook.

Deputatul clujean a mai afirmat că România nu poate fi doar consumatoare de securitate și că parteneriatul cu SUA și cu statele membre NATO se construiește tocmai în momentele dificile, nu doar când este liniște.

„Președintele Nicușor Dan a explicat clar că nu vorbim despre armament ofensiv sau despre participarea României la atacuri împotriva Iranului, ci de capabilități defensive menite să sprijine aliații și să întărească securitatea României. Din păcate, parlamentarii AUR nu au votat, exact când era mai important pentru securitatea și viitorul țării. Să nu votezi în asemenea momente ridică o întrebare firească: au avut alte motive? Cei care agită spectrul pericolului uită un lucru esențial: securitatea României vine din solidaritatea Alianței Nord-Atlantice și se apără cu prezență, nu cu absență”, a mai spus Cîmpean.

Potrivit deputatului PNL de Cluj, prin votul astăzi, România demonstrează că este un partener pe care aliații se pot baza când contează cu adevărat.

„Asta înseamnă să fi suveran cu adevărat: să îți alegi alianțele cu înțelepciune și să le onorezi cu fapte”, a conchis Ovidiu Cîmpean.

Parlamentul a aprobat miercuri scrisoarea președintelui Nicușor Dan referitoare la dislocarea temporară în România a unor echipamente și forțe militare americane.

Senatorii și deputații au votat scrisoarea din partea președintelui României privind încuviințarea de către Parlamentul României, în temeiul art.4 alin. (2) din Legea nr. 291/2007, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a unor propuneri ale prim-ministrului României, după consultarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării în data de 11 martie.

S-au înregistrat 272 de voturi „pentru”, 18 voturi „împotrivă” și cinci abțineri.

Comisiile pentru apărare ale Camerei Deputaților și Senatului au aprobat anterior, cu majoritate de voturi, hotărârea care să permită, conform scrisorii președintelui României, prezența în baza de la Mihail Kogălniceanu a unor capabilități ale Statelor Unite, care se vor desfășura pe o perioadă determinată.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: