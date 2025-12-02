Copiii români, „analfabeți” digitali, dar folosesc zilnic Tik-Tok, Instagram sau Facebook

Chiar dacă petrec zilnic timp pe rețelele de socializare, 73% dintre adolescenții români sunt „analfabeți” digitali.

Majoritatea tinerilor români sunt „alafabeți” digitali | Foto: depositphotos.com / Fotografie ilustrativă

Comisia Europeană a publicat DigComp 3.0, un studiu despre competențele digitale.

Cadrul European al Competențelor Digitale este un document strategic care redefinește abilitățile necesare copiilor, tinerilor și adulților pentru a naviga în siguranță într-o lume dominată de tehnologie și inteligență artificială.

Aproape toți adolescenții, zilnic pe rețelele de socializare

Conform sursei citate, expunerea copiilor la mediile digitale atinge niveluri record: 96% dintre adolescenții de 15 ani folosesc zilnic rețelele sociale, între 9 și 12% dintre elevii de 11–15 ani prezintă semne de utilizare problematică, iar între 14 și 16% au fost victime ale cyberbullying-ului de cel puțin două ori într-o perioadă de două luni. Toate aceste date, citate oficial în policy brief-ul realizat de Comisia Europeană / Joint Research Centre, provin din sursele Eurostat și HBSC.

73% dintre adolescenții români, „analfabeți” digitali

Potrivit datelor incluse în document, decalajele cu privire la alfabetizarea digitală sunt alarmante: la nivel european, 43% dintre elevii de gimnaziu și liceu nu ating nivelul minim de competențe digitale, iar în România situația este semnificativ mai gravă: doar 27% dintre tineri ating acest nivel, potrivit Indicatorului European al Competențelor Digitale.

„Copiii sunt conectați permanent, dar asta nu înseamnă că înțeleg cum funcționează tehnologia sau că o folosesc în siguranță. De aceea, alfabetizarea digitală timpurie a devenit extrem de importantă. Prea mulți copii nu înțeleg ce fac algoritmii, cum circulă informația, cum se folosesc în siguranță instrumentele de AI. Fără sprijin și educație adecvată, riscurile sunt majore: dezinformare, cyberbullying, dependență digitală și o utilizare superficială a tehnologiei”, a explicat Dana Bănică, expertă în alfabetizarea digitală.

Una dintre noutățile fundamentale ale cadrului DigComp 3.0 este introducerea alfabetizării în inteligență artificială ca parte integrantă a competențelor digitale de bază. Copiii trebuie să înțeleagă cum funcționează algoritmii, limitele sistemelor de AI, riscurile asociate conținutului generat automat, dar și rolul crucial al gândirii logice și al autonomiei intelectuale în utilizarea tehnologiei. Documentul avertizează că, în absența unei educații adecvate, crește riscul ca tinerii să externalizeze gândirea către AI sau să devină vulnerabili la manipulare digitală, bias și fake news. În concluzie, alfabetizarea digitală trebuie accelerată și integrată sistemic pentru a pregăti generațiile viitoare într-un mod coerent și responsabil. Sistemul educațional are oportunitatea de a transforma modul în care copiii înțeleg și folosesc tehnologia.

