România se „bâlbâie”, iar Germania ia măsuri împotriva scumpirilor haotice de carburanți din cazua războiului din Orientul Mijlociu

În timp ce România are „minim 5 scenarii” pentru ca prețul carburanților să nu ajungă la 10 lei/litru, în Germania, scumpirile la pompă sunt domolite prin soluții concrete.

Germania ia măsuri concrete ca să țină în frâu prețul carburanților, crescut peste noapte din cauza războiului din Orientul Mijlociu | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Germania va permite benzinăriilor să majoreze prețurile doar o dată pe zi, pentru a face față repercusiunilor războiului americano-israelian împotriva Iranului, care s-a extins în alte țări din Orientul Mijlociu și Golful Persic, a declarat miercuri, 11 martie 2026, ministrul Economiei și Energiei, Katherina Reiche, transmite EFE, citat de Agerpres.ro.

„Știm că mulți angajați care se deplasează, dar și multe întreprinderi mijlocii, suportă greul prețurilor mari”, a declarat Reiche într-o conferință de presă organizată miercuri, la finalul ședinței de guvern.

Schimbări la benzinăriile din Germania. Între timp, România încă se „bâlbâie” cu „minim 5 scenarii”

Prin urmare, Executivul de la Berlin a decis să introducă ceea ce este cunoscut sub numele de „modelul austriac”, prin care benzinăriile pot reduce prețurile în orice moment, dar le pot majora doar o singură dată pe parcursul zilei.

Cu toate acestea, Katherina Reiche a recunoscut că acest lucru va necesita modificări legislative care probabil nu pot fi implementate imediat, deși ar putea fi incluse într-un proiect de lege în curs de examinare pentru a accelera procesul. Potrivit ministrului, prețurile combustibililor cresc vertiginos atunci când cotația petrolului crește, dar scad cu încetineală atunci când prețurile țițeiului coboară.

„Vrem să rupem acest mecanism”, a spus ministrul Economiei și Energiei.

Guvernul de la Berlin dorește să introducă noul model cât mai repede posibil, iar Autoritatea pentru Concurență din Germania și-a exprimat sprijinul pentru modificările necesare aduse legii anti-cartel.

Katherina Reiche studiază posibilitatea înăspririi supravegherii antimonopol pentru a preveni potențiale acorduri între operatorii de piață în vedere fixării prețurilor, care încalcă regulile concurențiale.

De la începutul războiului din Iran, prețurile la benzină și motorină au crescut constant în Germania și sunt în prezent peste pragul de doi euro pe litru.

Sâmbătă, 7 martie 2026, ministrul Energiei, Bogdan Ivan a spus există cel puțin cinci scenarii în lucru pentru a evita un preț cu două cifre la pompăm, în stațiile de carburanți din România.

Potrivit lui Ivan, reducerea accizei la motorină și benzină este unul dintre scenariile luate în calcul.

