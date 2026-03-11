Provocările metroului din Cluj, explicate de Emil Boc: „Proiectarea este cea mai GREA parte”

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc a spus că partea de proiectare cea mai grea la metrou.

Edilul a vorbit despre cele mai mari provocări care vin la pachet cu proiectul metroului.

„Pentru axa est-vest a Clujului și Florești, nu există altă soluție decât metroul. Asta rezolvă. Nu tramvai, nu putem extinde la 16 benzi. În momentul când pui metrou poți extinde transportul terestru, pentru că este mai liber. Ai unde să te miști. (…)

Să stabilești exact unde este fiecare stație

să analizezi stațiile

să fie pereții făcuți cum trebuie

să faci studiile geotehnice, de apă, de pârâie

studii electrice

să integrez foarte bine aceste lucruri.

Pentru că în momentul în care au intrat «cârtițale» (TBM-urile n. red.) în subteran nu merg și stau. Trebuie să aibă șapte stații, să plece în traseu. Au apărut probleme cu căderea dealului din Florești și a trebuit să stabilizăm terenul cu peste 90 de piloți forați”, a spus Emil Boc la Ziua Live.

Edilul a punctat că este important faptul că proiectul nu se oprește.

„Asta este important de știut, că metroul merge mai departe. Își continuă finanțarea”, a mai spus Emil Boc.

