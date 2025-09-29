Daniel David, mesaj de la Cluj la început de an universitar: „Avem un sistem cu lumini și umbre, iar analfabetismul funcțional reprezintă un risc pentru țară”

Ministrul Educației transmite că anul 2025 este cel mai complicat an pentru țară, după 1989, iar sistemul de învățământ trebuie să facă față abandonului școlar și analfabetismului funcțional: „Devenim vulnerabili la manipulare și la pseudoștiință”, spune Daniel David.

Daniel David, ministrul Educației, a semnalat riscurile cu care se confruntă România în contextul analfabetismului funcțional și al abandonului școlar.

„Avem un sistem cu lumini și umbre, cu prea multe umbre”, spune ministrul Educației, Daniel David, în mesajul transmis de la Cluj la debutul anului universitar.

Daniel David a fost prezent, luni, 29 septembrie, la deschiderea anului universitar la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

„Cred că 2025 este cel mai complicat an pentru țară, după Revoluție”, a spus ministrul Daniel David la începutul discursului dedicat deschiderii anului universitar 2025-2026.

David a explicat măsurile aplicate în educație, precum diminuarea burselor și creșterea normei didactice pentru profesori, prin deficitul bugetar excesiv și necesitatea pregătirii terenului pentru reforme reale în educație.

„Dintr-un ministru al reformei, m-am transformat într-un ministru al austerității, de criză”, a explicat Daniel David contextul complicat al tăierilor din educație.

Ministrul Educației spune că prin măsurile luate de Guvernul Bolojan, plata salariilor și burselor va fi asigurată în acest an, însă reformele trebuie să continue pentru a elimina din „umbrele” specifice sistemului de învățământ.

„Ce am întâlnit și ce am văzut, ca ministru, încă din primele săptămâni: avem un sitem cu lumini și umbre, avem oameni bine pregătiți, studenți, elevi dedicați, performanțe la olimpiade. Dar avem și multe umbre, prea multe umbre pentru un sistem public, iar umbrele cele mai întunecate sunt legate de abandonul școlar și de analfabetismul funcțional, aspecte care ne pun la risc ca țară, pentru că devenim vulnerabili la manipulare și la pseudoștiință. Am confruntat direct aceste umbre, astfel încât prin măsurile fiscale și academice luate, nu avem probleme cu salarii și burse în acest an”, a declarat ministrul Daniel David.

Potrivit lui Daniel David, rezultatele reformelor din Educație vor fi resimțite abia în patru sau cinci ani.

„Putem gândi o creștere pe această logică, inclsuiv pe buget, de anul viitor. Iar sub aspectul educației și cercetării mă aștept la rezultate bune peste 4 – 5 ani”, a explicat ministrul.

Studenții protestează împotriva măsurilor de austeritate în Educație

Studenții au anunțat acțiuni de protest în Cluj și alte centre universitare din țară împotriva măsurilor de austeritate impuse de către Guvernul României în ultimul an prin O.U.G. 156/2024 și Legea nr. 141/2025.

„Am văzut că sunt proteste anunțate de studenți, dar studenții știu că noi știm că este o problemă. Noi căutăm soluții și sper că le vom avea peste câteva săptămâni”, a spus Daniel David.

Începerea anului universitar este marcată de proteste studențești, care se desfășoară cu scopul de a face cunoscute inechitățile impuse în educație prin măsurile guvernanților din ultimul an.

