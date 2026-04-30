Situație îngrijorătoare pe piața muncii: Rata șomajului a urcat la 6,1%, în martie: 3 din 10 tineri nu muncesc

Rata șomajului a trecut de 6%, în martie 2026. În rândul tinerilor, nivelul șomajului a depășit pragul de 28%. Astfel, aproape 3 din 10 tineri nu au un loc de muncă.

Situație îngrijorătoare pe piața muncii: Rata șomajului a urcat la 6,1%, în martie: 3 din 10 tineri nu muncesc| Foto: DepositPhotos.com

România a înregistrat o rată a șomajului de 6,1%, în luna martie a acestui an, în creștere cu 0,1 puncte procentuale față de cea din februarie, cu un nivel în continuare ridicat în rândul tinerilor (15-24 de ani), de 28,2%, arată datele publicate, joi, de Institutul Național de Statistică (INS).

Astfel, în perioada analizată, numărul șomerilor în vârstă de 15-74 ani a fost estimat la 503.700 de persoane, în creștere de la 494.700 de șomeri.

Situație îngrijorătoare pe piața muncii: Rata șomajului a urcat la 6,1%, în martie

În același timp, față de martie 2025, în martie anul curent, s-a consemnat o scădere, de la 506.600 de persoane fără un loc de muncă.

Rata șomajului, mai mare în rîndul femeilor

De asemenea, rata șomajului la femei a depășit-o cu 0,3 puncte procentuale pe cea a bărbaților (valorile fiind 6,3% în cazul persoanelor de sex feminin și de 6% în cazul persoanelor de sex masculin).

Peste 28% dintre tineri nu au un loc de muncă

Datele INS relevă, totodată, că în rândul tinerilor (15-24 ani) s-a înregistrat un nivel ridicat al ratei șomajului (28,2%), în perioada octombrie - decembrie 2025, potrivit INS.

Sursa: INS

Pentru persoanele adulte (25-74 ani), rata șomajului a fost estimată la 4,6%, pentru luna martie 2026, din care 4,5% pentru bărbați, respectiv 4,7% în cazul femeilor.

Numărul șomerilor în vârstă de 25-74 ani reprezintă 71,2% din numărul total al șomerilor estimat pentru luna martie a acestui an, notează INS.

Anul trecut, 204,5 mii persoane inactive doreau să lucreze, dar fie nu căutau de lucru, fie nu erau disponibile să înceapă lucrul

În 2025, numărul şomerilor BIM a fost de 500.300 persoane, arată sursa citată.

Ponderea persoanelor subocupate în totalul populaţiei active a fost în anul 2025 de 0,9%, cu 0,2 puncte procentuale mai scăzută decât în anul precedent. Forţa de muncă potenţială adiţională cuprindea 204.500 de persoane, în scădere cu 8,6% faţă de anul anterior.

„Rata şomajului este cel mai vizibil indicator rezultat din Ancheta forţei de muncă în gospodării, utilizat pentru a caracteriza o multitudine de aspecte economice şi sociale”, arată Institutul Național de Statistică.

Sursa: INS

Alături de acesta, pentru a oferi o imagine completă a situaţiei şi evoluţiei pieţei muncii, INS publică, cu periodicitate anuală, un set de 3 indicatori, reprezentând categorii de populaţie ocupată sau inactivă având unele similitudini cu populaţia în şomaj şi grade diferite de ataşament faţă de piaţa muncii (comparativ cu situaţia standard a categoriei din care fac parte):

*persoane subocupate;

*persoane inactive care caută un loc de muncă, dar nu sunt disponibile să înceapă lucrul;

*persoane inactive care nu caută un loc de muncă, dar sunt disponibile să înceapă lucrul.

Ultimii doi indicatori („persoane inactive care caută un loc de muncă, dar nu sunt disponibile să înceapă lucrul” şi „persoane inactive care nu caută un loc de muncă, dar sunt disponibile să înceapă lucrul”), alcătuiesc împreună „forţa de muncă potenţială adiţională”.

Din rândul populaţiei inactive în vârstă de 15-74 ani (6175,5 mii persoane), 204,5 mii persoane constituiau forţa de muncă potenţială adiţională (în scădere cu 19,3 mii faţă de anul precedent).

Dintre persoanele care făceau parte din forţa de muncă potenţială adiţională:

*199,2 mii persoane erau disponibile să înceapă lucrul, dar nu căutau un loc de muncă. În anul 2025, raportul procentual dintre această categorie de persoane şi populaţia activă a fost de 2,4%.

*doar un număr nesemnificativ de persoane, deşi căutau un loc de muncă, nu erau disponibile să înceapă lucrul.

În anul 2025, 75,4 mii persoane ocupate cu program parţial doreau şi erau disponibile să lucreze mai multe ore decât în prezent, fiind considerate persoane subocupate. Această categorie de persoane a reprezentat 0,9% din populaţia activă, 1,0% din populaţia ocupată şi 40,1% din numărul total al persoanelor care lucrau cu program de lucru parţial. Faţă de anul precedent, numărul persoanelor subocupate a scăzut cu

12,1 mii.

