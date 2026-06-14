36 de ani de la Mineriada din iunie 1990. Dosarul care a șocat România nu are nici astăzi o sentință definitivă!

Au trecut 36 de ani de la una dintre cele mai controversate și violente pagini din istoria României postdecembriste.

Mineriada din Bucuresti; mineri in Piata Universitatii. Foto: SORIN LUPSA/ AGERPRES FOTO/ARHIVA ISTORICA

Mineriada din 13-15 iunie 1990, soldată cu morți, mii de răniți și peste o mie de persoane reținute, continuă să fie un dosar fără o soluție definitivă în instanță.

Deși printre inculpați se numără fostul președinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman și fostul viceprim-ministru Gelu Voican Voiculescu, procesul este departe de a fi încheiat, la mai bine de trei decenii de la evenimente.

36 de ani de la cea mai sângeroasă mineriadă

Mineriada din iunie 1990 este considerată cea mai violentă dintre toate intervențiile minerilor în București după Revoluția din 1989.

Evenimentele au început în dimineața zilei de 13 iunie 1990, când forțele de ordine au intervenit pentru evacuarea manifestanților din Piața Universității. Protestatarii cereau, printre altele, aplicarea Punctului 8 din Proclamația de la Timișoara și contestau noua putere instalată după căderea regimului comunist.

În orele și zilele următoare, confruntările au degenerat, iar în Capitală au fost aduși peste 10.000 de mineri și muncitori din mai multe zone ale țării.

Patru persoane au fost împușcate mortal

Potrivit anchetei procurorilor militari, intervenția din 13-15 iunie 1990 s-a soldat cu moartea prin împușcare a patru persoane, rănirea a 1.388 de oameni și privarea de libertate a 1.250 de persoane din motive politice.

Sute de manifestanți au fost ridicați de pe străzi și transportați la unități militare sau sedii ale forțelor de ordine, unde au fost reținuți și interogați.

În timpul intervențiilor au fost devastate sedii de partide, organizații civice și instituții de învățământ, iar numeroși studenți, profesori și intelectuali au fost agresați.

Ion Iliescu și alți foști lideri ai statului, trimiși în judecată

În dosarul Mineriadei au fost trimiși în judecată mai mulți foști demnitari ai statului român, acuzați de infracțiuni contra umanității.

Printre inculpați se numără fostul președinte al României, Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman și fostul viceprim-ministru Gelu Voican Voiculescu.

Ancheta a avut însă numeroase sincope. În 2019, dosarul a fost restituit procurorilor pentru refacerea integrală a rechizitoriului, după ce instanța a constatat nereguli procedurale majore.

O rană deschisă în istoria României

De-a lungul anilor, victimele și organizațiile civice au acuzat statul român că nu a reușit să facă lumină într-un dosar care a marcat începuturile democrației românești.

În 2020, fostul președinte Klaus Iohannis descria situația drept „o rușine și o jignire profundă” față de cei care au luptat pentru libertate, subliniind că justiția are obligația de a stabili responsabilitățile pentru violențele din iunie 1990.

La 36 de ani de la acele evenimente, Mineriada rămâne una dintre cele mai dureroase și controversate pagini ale istoriei recente a României, iar victimele încă așteaptă un verdict definitiv.

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