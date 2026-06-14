Universitatea Cluj a realizat un nou transfer. Jucătorul vine liber de contract din Superligă!

Universitatea Cluj a anunțat transferul fundașului nigerian Friday Adams, care ajunge în lotul lui Cristiano Bergodi din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de FC Botoșani.

Universitatea Cluj a oficializat transferul lui Friday Adams, fotbalist care a evoluat în ultimele trei sezoane pentru FC Botoșani. | Foto: monitorulcj.ro

Universitatea Cluj a oficializat transferul lui Friday Adams, fotbalist care a evoluat în ultimele trei sezoane pentru FC Botoșani.

Nigerianul ajunge la formația clujeană după ce a rămas liber de contract, conform fcucluj.ro.

Jucătorul în vârstă de 23 de ani evoluează în principal pe postul de fundaș dreapta, însă poate fi utilizat și în linia mediană.

Universitatea Cluj a oficializat transferul lui Friday Adams, fotbalist care a evoluat în ultimele trei sezoane pentru FC Botoșani. Nigerianul ajunge la formația clujeană după ce a rămas liber de contract.

Fotbalistul poate evolua atât în defensivă, cât și la mijlocul terenului și vine după 81 de meciuri disputate în tricoul formației moldovene.

Friday Adams, noul jucător al Universității Cluj

Reprezentanții clubului au anunțat că acordul cu fotbalistul a fost stabilit încă din luna ianuarie.

„Jucătorul de bandă, care poate evolua atât în defensivă, cât și în linia mediană, vine liber de contract de la FC Botoșani, unde a jucat în ultimele trei sezoane”, au transmis oficialii Universității Cluj.

A jucat în Nigeria, Rusia, Armenia și România

Friday Adams și-a început cariera la academia Ikon Allah Kaduna din Nigeria, înainte de a ajunge la echipa de tineret a rușilor de la FDC Vista.

În 2022 a semnat primul contract la nivel de seniori cu FC Noah, formație pentru care a bifat 35 de apariții, două goluri și o pasă decisivă.

Ulterior, nigerianul a ajuns la FC Botoșani, unde a evoluat în 81 de partide oficiale, reușind un gol și trei pase decisive.

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