Emil Boc, la Crosul Supereroilor: „Fiecare kilometru parcurs este o victorie a mișcării împotriva sedentarismului!”

Sute de clujeni au luat startul, duminică dimineață, la Crosul Supereroilor, eveniment organizat în cadrul Sports Festival.

Sute de clujeni au luat startul, duminică dimineață, la Crosul Supereroilor, eveniment organizat în cadrul Sports Festival. | Foto: captură video, Facebook Emil Boc

Prezent la startul cursei de 5 kilometri din cadrul Sports Festival, primarul Emil Boc a transmis un mesaj despre importanța sportului și a unui stil de viață activ, încurajând participanții să aleagă mișcarea în locul sedentarismului.

Edilul a subliniat că evenimentul nu este doar despre competiție, ci despre comunitate, sănătate și bucuria de a petrece timp de calitate împreună.

Emil Boc, la Crosul Supereroilor: „Astăzi nu este despre competiție”

În discursul susținut înainte de start, primarul Clujului a evidențiat rolul sportului în viața de zi cu zi și beneficiile pe care activitatea fizică le aduce pentru sănătate.

„Astăzi nu este despre competiție. Este în primul rând despre stilul de viață sănătos. Este vorba despre bucuria de a fi împreună. Fiecare kilometru pe care îl parcurgi înseamnă o victorie a mișcării împotriva sedentarismului, o victorie a optimismului împotriva resemnării și o victorie a unei comunități care știe să fie împreună”, a declarat Emil Boc într-un live pe pagina sa de Facebook

Clujenii, invitați să participe la activitățile Sports Festival

Primarul i-a încurajat pe participanți să profite de numeroasele activități organizate în cadrul Sports Festival, desfășurate în Parcul Central, zona Cluj Arena și BTarena.

„Astăzi, la Sports Festival, sunt pline de activități toate zonele din Parcul Central, stadionul și Sala Polivalentă. Indiferent ce faceți, gândiți-vă la mișcare, pentru că este cea mai frumoasă modalitate de a petrece timp de calitate și cea mai ieftină investiție în sănătatea noastră”, a spus edilul.

„Alegeți mișcarea în locul sedentarismului”

La finalul intervenției, Emil Boc a transmis un nou apel pentru practicarea sportului, mărturisind că și pentru el trezitul dis-de-dimineață pentru a participa la eveniment a fost o provocare.

„Voi fi și eu alături de voi și vă invit să alegeți mișcarea în locul sedentarismului. Mi-a fost greu să mă trezesc de dimineață, dar acum totul este frumos. Haideți la sport!”, a afirmat primarul.

Crosul Supereroilor este unul dintre cele mai populare evenimente caritabile organizate în cadrul Sports Festival și reunește anual mii de participanți care susțin prin alergare proiecte dedicate copiilor și tinerilor.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: