Cum a luat naștere nota de 10: dezvăluirile Nadiei Comăneci la Cluj

În câteva zile, sportiva de 10 a României, Nadia Comăneci, a făcut un „tur” al Clujului și a subliniat cât de important este sportul pentru dezvoltarea tinerilor.

Nadia Comăneci, masterclass la Cluj-Napoca | Foto: monitorulcj.ro

Întoarcerea la Cluj a fost reprezentat un moment emoționant pentru Nadia Comăneci, sportiva de 10 a României.

După ce vineri, 12 iunie 2026 a participat la TIFF.25, unde a fost prezentată o scurtă parte din documentarul ei, Nadia Comăneci, a susținut un masterclass, duminică, 14 iunie, în BTarena din Cluj-Napoca, în cadrul Sports Festival.

Nadia Comăneci, revenire emoționantă la Cluj

„Este un moment emoționant (revenirea la Cluj - n. red), faptul că am venit la acest festival de sport (Sports Festival - n. red) și de film (TIFF.25 - n. red.). Eu am fost la Cluj, aici, în 2017, la Campionatul European de Gimnastică. Am asistat la evoluției Cătălinei Ponor. Știam că acest oraș este, cum spunem noi «the happening city» (orașul în care se întâmplă lucruri - n. red.), unde lumea investește în sport, în educația copiilor și în a le crea posibilități de a se dezvolta în viață”, declarat Nadia Comăneci, duminică, în BTarena.

Nadia Comăneci (stânga), masterclass în BTarena din Cluj-Napoca, duminică, 14 iunie 2026. Moderatoare: Andreea Esca | Foto: monitorulcj.ro

Nadia Comăneci speră ca și alte orașe din România să preia modelul sportiv al Clujului

Aceasta apreciază că mentalitatea se antrenează la fel de mult precum fizicul.

„Fiecare copil trebuie să își găsească această unealtă care îi ajută să treacă peste atacurile de anxietate, panică. Și noi, adulții avem aceste momente. Trebuie să înțelegem de ce le avem. Copiii trebuie să comunice cu părinții. (…) Sper ca și alte orașe să preia acest sistem de la Cluj-Napoca. Să integreze aceste evenimente sportive benefice pentru copii. Celor mici le recomand să încerce cel puțin trei-patru sporturi”, a mai spus Nadia Comăneci.

Ea a subliniat că festivalurile sportive sunt importante deoarece, în prezent, copiii sunt mai puțin expuși la sport.

„Ne lipsește de ceva vreme această bază de copii care să fie implicați în sport și locurile unde copiii pot face sport. Este bine că există asemenea evenimente unde copiii sunt expuși la sport. Își descoperă aptitudini și sunt atrași către anumite sporturi”, a punctat Nadia Comăneci.

Sportiva de 10 a fost prezentă ieri, 13 iunie 2026, la evenimentul de retragere al Simonei Halep.

„M-a lovit o emoție extraordinară, pentru că am asistat și eu la câteva meciuri pe care le-a câștigat Simona Halep. Știu cât este de greu să ajungi la acel nivel. Ea a trecut prin multe încercări în tenis și în viață. A adus multă bucurie românilor. I-am spus că tot în jurul tenisului o să rămână. Este iubită de public”, a mai precizat Nadia Comăneci.

Cum a luat naștere nota de 10: dezvăluirile Nadiei Comăneci la Cluj.

La 50 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii, Nadia Comăneci a revenit la Cluj-Napoca, unde a fost invitata masterclass-ului organizat în cadrul Sports Festival.

În dialogul cu publicul, cea mai mare gimnastă a tuturor timpurilor a vorbit despre copilărie, disciplină, rolul sportului în educația copiilor și despre momentul care a schimbat pentru totdeauna istoria sportului mondial.

Cum se descoperă talentul?

Nadia Comăneci crede că sportul trebuie să facă parte din viața copiilor de la vârste fragede și că cei mici ar trebui încurajați să încerce mai multe discipline înainte de a alege una singură.

„Eu eram la grădiniță și primul meu concurs, înainte de a începe gimnastica, la cinci ani, a fost un concurs de triciclete. Mama îmi spune că tricicleta mea avea o roată din față strâmbă, dar tot am câștigat. Spune că aveam această ambiție de a vedea ce înseamnă să fii prima, dorința de a depăși pe cineva. Este bine ca toți copiii să încerce mai multe sporturi. De aceea este foarte bine-venit acest Sports Festival, pentru că îi introduce pe copii în foarte multe sporturi și ei își dau seama pe parcurs ce li se potrivește”, a explicat Nadia Comăneci.

Sportul îi ajută pe copii și în afara terenului

Fosta mare campioană spune că părinții, profesorii și antrenorii au un rol esențial în apropierea copiilor de mișcare, într-o perioadă în care timpul petrecut în fața ecranelor a devenit o normalitate.

„Cred că este important și am vorbit despre acest lucru: să se creeze această posibilitate la fiecare școală, astfel încât copiii să poată face activități sportive. Și noi avem un copil care a trecut prin grădiniță și prin școală și observăm că cei mici nu au atât de multă răbdare să stea tot timpul pe scaun. Trebuie să existe și mișcare. Este important pentru ei, pentru că în momentul în care te miști, gândești și mai bine. De fapt, mulți copii care practică sportul au rezultate mai bune și la școală”, consideră Nadia Comăneci.

„Nu poți face performanță fără disciplină”

Unul dintre cele mai importante subiecte abordate în cadrul masterclass-ului a fost disciplina, pe care Nadia Comăneci o consideră indispensabilă pentru orice sportiv care își dorește performanță.

„Eu cred că nu poți face performanță dacă nu există disciplină. Atunci când vorbim de performanță, trebuie să îți depășești niște limite naturale ale corpului, care, la un moment dat, îți spune: «Nu, nu mai pot, nu mai vreau».

Dar aceste limite trebuie să ți le descoperi. Și ți le descoperi prin zilele de antrenament. De exemplu, noi făceam în fiecare zi pregătire fizică. Pregătirea fizică era necesară ca să-ți faci corpul puternic, să ai articulațiile puternice, să poți ateriza corect și să eviți accidentările. Și de fiecare dată am încercat să-mi găsesc limita. De exemplu, antrenorul spunea: «Faci 20 de flotări». Eu făceam 21. Spunea: «Fă 23». Eu făceam 24. Adică încercam să descopăr dacă ceea ce-mi spune el este cu adevărat limita mea. Și am realizat că, de fiecare dată, pot să fac mai mult.Nu cred că numai eu. E adevărat, dar, pe de altă parte, există și foarte mulți sportivi care nu-și doresc de la ei înșiși să facă mai mult.

Și atunci cred că este important să existe cineva care să te împingă să-ți depășești limitele, dacă vrei să faci performanță. Mai ales când ești copil, pentru că nu știi exact ce trebuie să faci. După aceea, în momentul în care ai acumulat câțiva ani de experiență, îți dai seama cum funcționează corpul tău și cum se adaptează la ceea ce trebuie să faci. Am învățat și prin sport că, întotdeauna, când cineva îți cere ceva, tu să dai puțin mai mult.”

Cum a luat naștere nota perfectă de la Montreal?

La 50 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii, Nadia Comăneci spune că nu și-a dat seama în acel moment că tocmai scria una dintre cele mai importante pagini din istoria sportului.

„Absolut deloc. Nu am știut. Noi am început competiția olimpică la paralele. Eu am concurat ultima și știam că trebuie să mă mișc repede, pentru că urma bârna, iar bârna era un aparat mai dificil pentru mine decât paralelele.

Am terminat exercițiul impus. Nu știu dacă să vă explic: pe vremea noastră trebuia să concurăm atât la exerciții impuse, cât și la exerciții liber alese. Exercițiile impuse erau cele pe care toate concurentele trebuiau să le execute în calificări, fiind descrise în Codul de Punctaj. Practic, toate gimnastele făceau exact același exercițiu la fiecare dintre cele patru aparate.

Înainte de a ajunge la Montreal, m-am gândit împreună cu antrenorul Béla Károlyi ce am putea face mai bine și diferit, respectând însă descrierea exercițiului obligatoriu, pentru a fi mai bune decât celelalte. La exercițiul impus de la paralele aveam opt elemente. M-am gândit că, dacă adaug puțină amplitudine fiecărui element. Dacă un balans era descris până la un anumit nivel, eu să-l duc puțin mai sus, dacă era o întoarcere, să o execut cu mai multă amplitudine. Și vreau să vă spun că exact acest detaliu m-a ajutat să obțin acel 10. Cu toate acestea, Teodora Ungureanu mi-a spus la gala de la Onești: «Eu am luat 9,95 mai înaintea ta și atunci nu mai rămânea decât să îți dea 10».”

„Să nu vă pierdeți niciodată speranța”

Faptul că lumea continuă să vorbească despre performanța de la Montreal după o jumătate de secol o emoționează pe Nadia Comăneci, care vede în acel moment și o sursă de inspirație pentru generații întregi de români.

„E incredibil! Mai ales că trăim într-o societate în care uităm foarte repede ce s-a întâmplat acum două zile. Să ai o sărbătoare a unui moment istoric, care a însemnat mult pentru generația respectivă, și care își aduce aminte de acest moment dintr-o perioadă când era extrem de dificil în România... Lumea se bucura de momente de acest gen, îi emoționa și îi motiva.

Aș vrea să nu-și piardă speranța, chiar dacă viața este grea. Sunt și momente de succes și momente frumoase pe care putem să le trăim în fiecare zi, alături de cei dragi, și să ne bucurăm de ele, pentru că trec atât de repede. Să nu vă pierdeți niciodată speranța. Noi suntem români, avem această speranță în noi”, a mai spus Nadia Comăneci.

Mesajul pentru generațiile viitoare

La finalul întâlnirii de la Cluj, Nadia Comăneci a vorbit despre încredere, respect și despre responsabilitatea fiecăruia de a-i inspira pe cei din jur.

„În primul rând, mulțumesc mult de tot că vă amintiți, după 50 de ani, de primul 10 și de faptul că ați venit cu copii mici, care au cam aceeași vârstă pe care o aveam și eu când am început să fac primii pași în sală.

Să aveți încredere în voi și să nu lăsați pe nimeni să vă definească, să vă spună ce aveți și ce nu aveți, pentru că fiecare dintre noi este unic, fiecare are ceva deosebit. Puteți să descoperiți acest ceva prin sport sau prin orice alegeți să faceți în viață. Să vă păstrați respectul față de toată lumea, pentru că este important să nu uităm bunul-simț și ceea ce am învățat acasă, de la părinții noștri. Să încercăm să motivăm o singură persoană, un singur copil. Dacă fiecare dintre noi poate să facă un lucru bun pentru cineva, știți ce bine ne simțim? Noi spunem «pay it forward» – dă mai departe.

Vreau să vă mulțumesc că sunteți alături de noi, de sportul românesc, de toți cei care au obținut rezultate extraordinare în cultură, în artă și în sport. Felicitări Clujului, Sports Festival și TIFF-ului! Ceea ce am văzut aici este o minune. Să aveți oportunitatea să treceți pe la aceste standuri și să vedeți, inclusiv la Film Festival, lucruri pe care nu cred că le vede nimeni în lume. Să creezi așa ceva este extraordinar.”

Pe 18 iulie 1976, la Jocurile Olimpice de la Montreal, Nadia Comănecia devenit prima gimnastă care a obținut nota perfectă: 10 într-o competiție olimpică. La doar 14 ani, ea a reușit această performanță istorică.

Articol realizat de Eliza Lucaciu și Sergiu Tămaș.

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