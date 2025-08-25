Nici nu studiază, nici nu lucrează: România, în topul țărilor europene cu cei mai mulți tineri în afara sistemului de educație și a pieței muncii

România se regăsește într-un top negativ al țărilor europene cu cei mai mulți tineri care nici nu studiază, nici nu lucrează.

Anul trecut, peste 10% dintre persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 și 29 de ani din Europa nu aveau un loc de muncă și nu urmau niciun program de educație sau formare profesională.

Potrivit datelor oficiale, în 2024, din cei peste 8,3 milioane de persoane care reprezentau populația activă a României, 451.000 erau șomeri, în timp ce rata de ocupare a tinerilor era sub 20%.

Deși Uniunea Europană spune că vrea să reducă procentul de 11% sub 9% până în 2030 în cazul tinerilor aflați în afara sistemului de educație și a pieței muncii, doar 11 din 34 de țări europene au atins deja acest obiectiv în 2024.

În unele țări, cum este cazul României, nu doar ponderea tinerilor care nu au serviciu și nu studiază este ridicată, dar și cea a diferențelor între sexe, notează HotNews.ro, care citează datele Oficiului European de statistică Eurostat.

În general, țările din Europa de Sud și Europa de Sud-Est au cele mai ridicate rate (NEET) ale tinerilor care nu muncesc și nici nu studiază.

Raportul OCDE din 2025 privind România arată că 1 din 5 tineri români nu lucrează și nu studiază:

*România - 19,4%,

*Italia - 15,2 %,

*Serbia - 14,9 %,

*Lituania - 14,7 %,

*Grecia - 14,2 %

*Bulgaria - 12,7 %.

Două motive esențiale stau la baza ratelor NEET: tinerii sunt fie șomeri, fie în afara forței de muncă.

În majoritatea țărilor, ponderea celor care se află în afara forței de muncă este mai mare decât cea a șomerilor, cu câteva excepții. În UE, media este de 4,2% șomeri, comparativ cu 6,9 % în afara forței de muncă.

Populația economic inactivă, adică aflată în afara forței de muncă, vizează persoanele care nu sunt angajate și care fie nu caută activ un loc de muncă, fie nu sunt disponibile pentru a munci.

Proporția mai mare de tineri în afara forței de muncă determină creșterea ratei NEET: în România, 5,4% sunt șomeri, comparativ cu 14% în afara forței de muncă.

Astfel, țara noastră înregistrează printre cele mai ridicate valori la nivel european al tinerilor care nici nu muncesc, nici nu studiază.

