Peste o treime dintre tinerii din România locuiesc cu părinții: aproape jumătate nu au un loc de muncă. Ce spun despre direcția de dezvoltare a țării și de ce ar emigra?

Mai bine de 36% dintre tinerii români continuă să stea cu părinții. Motivul? Salariile mici și lipsa unui loc de muncă. Deși speră să aibă propria locuință, direcția în care merge țara le dă fiori.

Cei mai mulți dintre tinerii români cred că lucrurile merg într-o direcție greșită.

Lipsa unui loc de muncă - caz în care se regăsesc peste o treime dintre tineri - reflectă o situație îngrijorătoare: 64.7% menționează ca principalul motiv pentru care unii aleg să plece în străinătate poate fi explicat prin dorința de a obține un loc de muncă mai bine plătit.

25.8% dintre români cred că lucrurile în România se îndreaptă într-o direcție bună. 65.2% sunt de părere că lucrurile merg într-o direcție greșită, iar 9% nu știu sau nu răspund, potrivit studiului Barometrul Național al Tinerilor, prima cercetare sociologică realizată de INSCOP Research în rândul tinerilor, la solicitarea grupului Greens/EFA din Parlamentul European.

Abordarea pesimistă poate fi explicată prin lipsa unui loc de muncă și a unei locuințe: peste 36% dintre tinerii români continuă să stea cu părinții.

36.6% din totalul respondenților spun că în prezent stau cu părinții/socrii/familia extinsă, 19.2% locuiesc în chirie, 3% la o gazdă, 1.2% într-o locuință socială, iar 1% stau într-un cămin studențesc/internat. 0.6% indică altă variantă, iar 0.3% nu știu sau nu răspund.

Întrebați cum cred că va fi situația lor de locuire în următorii cinci ani, 58.9% dintre respondenți sunt de părere că vor locui în propria locuință/proprietate personală, 18.8% în chirie, 14.4% cu părinții/familia, 1% într-o locuință socială, 0.8% la o gazdă, iar 0.8% într-un cămin studențesc sau internat. 1.1% indică altă variantă, iar 4.2% nu știu sau nu răspund.

În același timp, 38.1% dintre participanți afirmă că dețin o locuință în proprietate personală, în timp ce 61.8% neagă acest lucru. 0.1% nu știu sau nu răspund.

Fără loc de muncă: tinerii vor joburi bine plătite

56.7% dintre participanți au în prezent un loc de muncă, pe când 43.2% nu sunt angajați. Ponderea non-răspunsurilor este de 0.1%.

Au în prezent un loc de muncă mai ales: tinerii între 25 și 35 de ani, bărbații, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare, cei cu venit ridicat. Nu sunt în prezent angajați în special: tinerii sub 25 de ani, femeile, persoanele cu educație primară, locuitorii din mediul rural, cei cu venit redus.

Obstacole în căutarea locului de muncă

43.6% dintre tineri menționează ca principalul obstacol pe care îl întâmpină în găsirea unui loc de muncă salariile prea mici, 25.6% lipsa de experiență/vechime, 8.7% lipsa oportunităților în zona în care locuiesc, 8% lipsa locurilor de muncă în domeniul dorit, 4.4% lipsa informațiilor despre locurile de muncă disponibile, iar 3.8% contractele instabile (perioadă determinată, fără beneficii). 2.5% indică discriminarea (sex, etnie etc.), iar 2.4% menționează alt motiv. 0.8% nu știu sau nu răspund.

Munca în străinătate

27.5% dintre respondenți consideră în foarte mare măsură că munca în străinătate reprezintă o soluție pentru îmbunătățirea nivelului de trai. 38.7% cred acest lucru în destul de mare măsură, 16.8% în destul de mică măsură, iar 13.8% în foarte mică măsură sau deloc. 3.2% nu știu sau nu răspund.

Consideră în mare măsură că munca în străinătate reprezintă o soluție pentru îmbunătățirea nivelului de trai mai ales: tinerii sub 25 de ani, persoanele cu educație primară, locuitorii din mediul rural, cei cu venit redus. Cred în mică măsură acest lucru în special: tinerii între 25 și 35 de ani, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București, cei cu venit ridicat.

Motivație plecare în străinătate

64.7% dintre tineri menționează ca principalul motiv pentru care unii aleg să plece în străinătate dorința de a obține un loc de muncă mai bine plătit, 10% din cauza corupției, iar 10% pentru a începe o viață nouă.

6.1% dintre respondenți indică dorința de a beneficia de servicii publice mai bune (sănătate, educație, transport etc.), 3.2% teama că România nu va mai fi o țară democratică, iar 1.5% frica de război. 1% precizează locuințele mai accesibile, 2% alt motiv, iar 1.3% nu știu sau nu răspund.

Întrebați care dintre cheltuieli le afectează cel mai mult bugetul lunar, 35.7% dintre respondenți au indicat cheltuielile cu alimentele, 27.1% pe cele cu energia, iar 15.5% cheltuielile cu chiria. 5.6% declară că transportul le afectează cel mai mult bugetul, în timp ce 4.8% menționează sănătatea și 2.7% educația. 4.8% indică alte tipuri de cheltuieli, iar 2.5% afirmă că nicio categorie nu le afectează semnificativ bugetul lunar. Ponderea non-răspunsurilor este de 1.4%.

Datele sondajulului INSCOP Research, la solicitarea grupului Greens/EFA din Parlamentul European, au fost culese în perioada 20 octombrie - 5 noiembrie 2025, prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu fiind de 1.100 de persoane. Eșantionul este reprezentativ pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta între 18 și 35 de ani. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2,95 %, la un grad de încredere de 95%.

