Șomajul a scăzut ușor la începutul anului, însă a rămas o problemă în rândul tinerilor. Câți oameni nu au loc de muncă?

Rata șomajului din România a scăzut puțin în ianuarie 2026, iar în rândul tinerilor este în continuare la un nivel ridicat.

Rata șomajului în rândul tinerilor, tot mai ridicată

Rata șomajului în formă ajustată sezonier a fost de 6% în ianuarie, în scădere cu 0,1 puncte procentuale față de cea înregistrată în luna decembrie 2025, însă rata șomajului în rândul tinerilor rămâne la un nivel ridicat, de 28,2%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Național de Statistică (INS).

Rata somajului din România, mare în rândul tinerilor

Numărul șomerilor în vârstă de 15-74 ani estimat pentru prima lună a anului a fost de 490.500 persoane, în scădere atât față de luna precedentă (498.500 șomeri) cât și față de aceeași perioadă a anului precedent (494.700 șomeri).



Pe sexe, rata șomajului la bărbați a depășit-o cu 0,1 puncte procentuale pe cea a femeilor, valorile fiind 6% în cazul persoanelor de sex masculin și 5,9% în cazul persoanelor de sex feminin.



„Reține în continuare atenția nivelul ridicat, de 28,2%, al ratei șomajului în rândul tinerilor (15-24 ani), înregistrat în perioada octombrie - decembrie 2025”, a subliniat INS.



Pentru persoanele adulte (25-74 ani), rata șomajului a fost estimată la 4,5% pentru luna ianuarie 2026 (4,6% în cazul bărbaților și 4,4% în cazul femeilor). Numărul șomerilor în vârstă de 25-74 ani reprezintă 71,1% din numărul total al șomerilor estimat pentru luna ianuarie 2026.

Foto: DepositPhotos.com

