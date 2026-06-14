AUR cere alegeri anticipate după desemnarea lui Adrian Veștea

AUR susține că actuala criză politică poate fi depășită doar prin organizarea de alegeri parlamentare anticipate și critică decizia președintelui Nicușor Dan de a-l desemna pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru.

AUR reacționează după desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier și susține că singura soluție democratică pentru depășirea crizei politice este organizarea de alegeri anticipate. | Foto: Inquam Photos / George Călin

AUR reacționează după desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier și susține că singura soluție democratică pentru depășirea crizei politice este organizarea de alegeri anticipate. Formațiunea critică decizia președintelui Nicușor Dan și vorbește despre necesitatea revenirii la votul cetățenilor.

Reprezentanții formațiunii consideră că nominalizarea a fost făcută fără susținerea unui partid politic și că aceasta riscă să adâncească blocajul politic din România.

Potrivit liderilor AUR, România traversează un moment de instabilitate politică majoră, iar desemnarea unui nou premier fără susținere politică clară nu face decât să prelungească incertitudinea privind formarea viitorului Guvern.

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AUR cere alegeri anticipate după desemnarea lui Adrian Veștea

Într-un comunicat transmis duminică, AUR a criticat modul în care a fost făcută desemnarea noului premier.

„Statul român se află într-un moment de mare cumpănă, iar propunerea intempestivă venită de la Palatul Cotroceni, într-o dimineață de duminică, fără ca Adrian Veștea să fie propus de vreun partid politic, nu face decât să sporească actuala criză pe care o parcurgem”, se arată în comunicatul formațiunii.

Reprezentanții partidului susțin că actuala situație demonstrează existența unui blocaj politic care necesită o soluție democratică.

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„Soluția noastră este întoarcerea la popor”

AUR consideră că, în contextul lipsei unei majorități clare pentru formarea Guvernului, cea mai potrivită variantă este organizarea de alegeri anticipate.

„Soluția noastră este întoarcerea la popor și respectarea regulilor democratice. În acest sens vom dialoga cu toate părțile implicate”, au transmis reprezentanții partidului.

Formațiunea invocă principiul separației puterilor în stat și susține că Parlamentul nu trebuie să fie subordonat instituției prezidențiale.

Critici la adresa desemnării noului premier

În comunicat, AUR afirmă că nu va accepta „regimuri personale” și cere găsirea unei soluții care să beneficieze de susținere democratică și legitimitate politică.

Potrivit reprezentanților partidului, România are nevoie în această perioadă de consens și dialog pentru depășirea crizei politice. „România are nevoie de consens, dialog și speranță”, se mai arată în mesajul transmis de formațiune.

Poziția AUR vine în contextul în care desemnarea lui Adrian Veștea a generat reacții critice și din partea unor lideri ai PNL, care au susținut că nominalizarea a fost făcută fără consultarea conducerii partidului.

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