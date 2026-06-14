Bolojan, după desemnarea lui Adrian Veștea: „Este o evidentă încercare de rupere a PNL!”

Tensiunile dintre Partidul Național Liberal și președintele Nicușor Dan s-au amplificat după desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru.

Liderul PNL, Ilie Bolojan, susține că decizia de a-l desemna pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru a fost luată fără consultarea conducerii partidului și o califică drept un „act ostil”. | Foto: gov.ro

Liderul PNL, Ilie Bolojan, susține că decizia de a-l desemna pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru a fost luată fără consultarea conducerii partidului și o califică drept un „act ostil”.

Bolojan afirmă că nici el și nici conducerea liberală nu au fost informați în prealabil despre nominalizarea lui Adrian Veștea, deși acesta este membru al PNL.

Bolojan:„Este o evidentă încercare de rupere a PNL!”

Într-un mesaj publicat duminică pe pagina sa de Facebook, Ilie Bolojan a reacționat dur la anunțul făcut de președintele Nicușor Dan privind desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier.

„Am luat act de faptul că președintele Nicușor Dan l-a desemnat pentru funcția de prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Nici conducerea PNL și nici eu, personal, nu am fost informați anterior de președinte în privința acestei decizii”, a transmis liderul liberal.

Acuzații privind o tentativă de rupere a PNL

Președintele PNL consideră că desemnarea lui Adrian Veștea reprezintă o încercare de destabilizare a partidului.

„Este un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD”, a afirmat Bolojan.

Liderul liberal susține că nominalizarea unui membru PNL fără consultarea conducerii formațiunii încalcă regulile de colaborare politică.

Liberalii convoacă Biroul Politic Național

Ilie Bolojan a anunțat că, în perioada următoare, conducerea partidului va analiza situația și va adopta o poziție oficială.

„Încercarea de a impune unui partid un premier din rândurile sale, fără a avea măcar o consultare prealabilă și după toate deciziile luate în unanimitate de forurile partidului, încalcă orice principiu de colaborare politică loială”, a transmis acesta.

Potrivit liderului liberal, un Birou Politic Național al PNL va fi convocat în perioada imediat următoare pentru stabilirea unei decizii oficiale privind desemnarea lui Adrian Veștea.

Declarațiile vin la doar câteva ore după ce președintele Nicușor Dan a anunțat că Eugen Tomac și-a depus mandatul de premier desemnat, iar în locul său l-a nominalizat pe Adrian Veștea pentru formarea noului Guvern.

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