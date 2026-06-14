Salarii de lux în Justiție, șefii CSM ajung la peste 11.000 de euro brut pe lună!

Consiliul Superior al Magistraturii susține că independența Justiției este amenințată de presiuni politice și atacuri publice, însă datele privind salarizarea din instituție arată că funcțiile de conducere beneficiază de venituri care depășesc cu mult nivelul întâlnit în majoritatea instituțiilor publice.

Președintele CSM încasează lunar peste 62.000 de lei brut, după adăugarea sporurilor pentru risc și suprasolicitare neuropsihică, confidențialitate și condiții grele. | Foto: magnific.com

Președintele CSM încasează lunar peste 62.000 de lei brut, după adăugarea sporurilor pentru risc și suprasolicitare neuropsihică, confidențialitate și condiții grele.

Situația este similară și în cazul vicepreședintelui și al membrilor aleși ai Consiliului.

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Șeful CSM depășește 62.000 de lei brut pe lună

Potrivit datelor analizate de Ziare.com, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Gheorghe-Liviu Odagiu, beneficiază de o indemnizație brută de încadrare de 47.874 de lei lunar. La aceasta se adaugă un spor de risc și suprasolicitare neuropsihică de 11.969 de lei, un spor de confidențialitate de 2.394 de lei și un spor pentru condiții grele de 300 de lei.

În total, venitul brut lunar ajunge la 62.537 de lei, echivalentul a peste 11.000 de euro.

Și vicepreședintele CSM, procurorul Bogdan-Silviu Staicu, beneficiază de venituri apropiate, remunerația brută lunară depășind 60.000 de lei după includerea sporurilor.

CSM reclamă presiuni asupra Justiției

În paralel, Secția pentru judecători a CSM a adoptat în 9 iunie o hotărâre prin care susține că sistemul judiciar este supus unui „atac fără precedent în istoria post-revoluționară a României”.

Potrivit instituției, toate cele 239 de instanțe din România s-au pronunțat împotriva unor presupuse tentative de subordonare a puterii judecătorești de către factorul politic, iar 98,6% dintre judecătorii participanți la adunările generale au votat pentru apărarea independenței Justiției.

CSM reclamă existența unor campanii publice de denigrare, amenințări și atacuri la adresa magistraților și a familiilor acestora, precum și presiuni privind modificarea regulilor de funcționare ale sistemului judiciar.

Membrii Consiliului încasează zeci de mii de lei lunar

Datele privind salarizarea arată că și membrii aleși ai Consiliului beneficiază de indemnizații și sporuri consistente. În cazul unei funcții de membru ales, indemnizația de încadrare este de 44.728 de lei, iar sporurile însumează 13.718 lei, ceea ce ridică venitul brut lunar la 58.446 de lei.

De asemenea, funcțiile executive din cadrul instituției sunt remunerate cu sume importante. Secretarii generali, directorii și directorii adjuncți beneficiază de salarii brute care, împreună cu sporurile, depășesc frecvent pragul de 35.000-45.000 de lei lunar.

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Dezbatere despre independență și costuri

În timp ce reprezentanții sistemului judiciar susțin că independența Justiției reprezintă o condiție esențială a statului de drept, nivelul salariilor și al sporurilor acordate în cadrul CSM continuă să genereze dezbateri în spațiul public.

Hotărârea adoptată de Consiliul Superior al Magistraturii urmează să fie transmisă Comisiei Europene, Parlamentului European și altor organisme internaționale, în contextul acuzațiilor formulate de instituție privind presiunile exercitate asupra sistemului judiciar din România.

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