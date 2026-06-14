Unul dintre cei mai valoroși jucători ai FCSB pleacă în străinătate. Gigi Becali: „L-am vândut cu 3 milioane!”

FCSB se desparte de unul dintre cei mai importanți jucători ai ultimilor ani.

Gigi Becali, patronul de la FCSB | Foto: FCSB - Facebook

Darius Olaru va evolua din sezonul viitor la Union Saint-Gilloise, după ce Gigi Becali a confirmat că a acceptat oferta de 3 milioane de euro venită din Belgia.

Mijlocașul în vârstă de 28 de ani urmează să efectueze luni vizita medicală și să semneze contractul cu vicecampioana Belgiei, formație care va evolua în preliminariile UEFA Champions League, conform fanatik.ro.

Darius Olaru își încheie aventura la FCSB după mai bine de șase ani, perioadă în care a devenit căpitanul echipei și unul dintre cei mai constanți jucători ai campioanei României.

Transferul a fost confirmat chiar de Gigi Becali, care a anunțat că a acceptat oferta de 3 milioane de euro făcută de Union Saint-Gilloise pentru internaționalul român.

Gigi Becali: „L-am vândut cu 3 milioane”

Patronul FCSB a confirmat duminică transferul lui Darius Olaru în Belgia, precizând că fotbalistul și-a dorit să facă pasul în străinătate.

„L-am vândut cu 3 milioane. A jucat omul, voia să plece. Sunt bani 3 milioane”, a declarat Gigi Becali.

Finanțatorul roș-albaștrilor a răspuns și criticilor care consideră că suma obținută este prea mică.

„Ce are suma? Vorbesc unii care nu au nici măcar 100.000 și comentează și îl critică pe cel care vinde pe milioane”, a adăugat acesta.

Union Saint-Gilloise a câștigat lupta pentru semnătura românului

Potrivit informațiilor apărute în presa sportivă, formația belgiană a reușit să se impună în fața altor cluburi interesate de mijlocașul român, printre care Anderlecht și Gent.

Olaru va efectua luni vizita medicală, urmând să semneze contractul cu gruparea care a încheiat sezonul trecut pe locul secund în Belgia și care va participa în preliminariile UEFA Champions League.

Există chiar posibilitatea ca fotbalistul să debuteze împotriva fostei sale echipe, întrucât Union Saint-Gilloise și FCSB au programat un meci amical în cantonamentul din Olanda.

Peste 250 de meciuri în tricoul FCSB

Darius Olaru a ajuns la FCSB în ianuarie 2020, fiind transferat de la Gaz Metan Mediaș.

În perioada petrecută la formația bucureșteană a disputat 256 de partide oficiale, reușind să înscrie 63 de goluri și să ofere 45 de pase decisive.

La 28 de ani, mijlocașul face astfel primul transfer în afara României și va încerca să se impună într-un campionat considerat unul dintre cele mai competitive din Europa pentru dezvoltarea jucătorilor.

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