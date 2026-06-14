Ciprian Ciucu atacă dur desemnarea lui Adrian Veștea: „Au știut încă de săptămâna acesta, nu au spus nimic, au conspirat!”

Tensiunile din Partidul Național Liberal continuă să crească după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru.

Tensiunile din Partidul Național Liberal continuă să crească după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru. | Foto: Facebook - Ciprian Ciucu / Adrian Veștea

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, acuză existența unui „complot” și susține că întreaga conducere statutară a partidului a fost ținută în afara deciziei.

Declarațiile vin după ce și liderul PNL, Ilie Bolojan, a afirmat că desemnarea lui Adrian Veștea a fost făcută fără consultarea conducerii liberale.

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Ciprian Ciucu: „Conducerea PNL nu a fost consultată”

Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, Ciprian Ciucu susține că nici conducerea partidului și nici forurile statutare ale PNL nu au fost informate despre intenția președintelui Nicușor Dan de a-l desemna pe Adrian Veștea.

„Conducerea statutară a Partidului Național Liberal nu a fost consultată, nici măcar întrebată cu privire la această nominalizare. Am aflat cu toții post-factum, când au început să sune telefoanele”, a transmis liderul liberal.

Acuzații de „complot”, „trădare” și „ingerință”

Ciprian Ciucu a folosit termeni extrem de duri pentru a descrie situația creată după desemnarea noului premier.

„Este un act de agresiune la adresa unui partid democratic, nemaîntâlnit până acum, pe care cei care au complotat împotriva noastră în ultimele luni l-au dus astăzi în cea mai agresivă fază a lui”, a afirmat acesta.

Liderul liberal susține că anumite persoane cunoșteau de mai multe zile planul privind nominalizarea lui Adrian Veștea, însă nu au informat conducerea partidului.

„Au știut încă de săptămâna aceasta, nu au spus nimic, au conspirat”, a mai scris Ciucu.

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„Unul dintre obiective este ruperea PNL”

În mesajul său, Ciprian Ciucu reia acuzațiile formulate anterior și de Ilie Bolojan, potrivit cărora desemnarea lui Adrian Veștea ar face parte dintr-o strategie de slăbire a Partidului Național Liberal.

„Unul dintre obiective este ruperea PNL”, a declarat acesta.

Cu toate acestea, liderul liberal afirmă că partidul va depăși actuala criză și nu va accepta presiuni externe.

„Am încredere că Partidul Național Liberal nu se va face preș și va trece și acest test. România are nevoie de partide serioase, mature, care să nu se lase călcate în picioare”, a transmis Ciprian Ciucu.

Declarațiile vin în contextul în care conducerea PNL urmează să se reunească într-un Birou Politic Național pentru a decide poziția oficială a partidului față de desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru.

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