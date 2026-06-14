Cine este Adrian Veștea, noul premier desemnat de Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat duminică pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul de premier desemnat.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat duminică pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul de premier desemnat. | Foto: Facebook Adrian Veștea

Politicianul liberal are o experiență de peste două decenii în administrația publică, fiind fost primar, președinte de Consiliu Județean și ministru al Dezvoltării.

În prezent, Adrian Veștea ocupă funcția de prim-vicepreședinte al Partidului Național Liberal.

De la inginer silvic la premier desemnat

Adrian-Ioan Veștea s-a născut la 14 decembrie 1973 și și-a construit cariera profesională atât în sectorul privat, cât și în administrația publică.

A absolvit studii economice și de administrație publică, fiind licențiat în Contabilitate și informatică de gestiune și deținând un master în managementul administrației publice în procesul integrării europene.

Înainte de a intra în administrație, a lucrat în domeniul silvic, în învățământ și în sectorul economic, ocupând inclusiv funcții de economist și contabil-șef.

Membru PNL de peste 30 de ani

Adrian Veștea este membru al Partidului Național Liberal din 1994. De-a lungul timpului a ocupat mai multe funcții de conducere în organizația liberală din Brașov și la nivel național.

A fost președinte al PNL Brașov între 2017 și 2025, secretar general interimar al partidului în perioada decembrie 2024 – iulie 2025, iar în prezent este prim-vicepreședinte al PNL.

Trei mandate de primar și trei de președinte al CJ Brașov

Cariera administrativă a lui Adrian Veștea a început în 2004, când a fost ales primar al orașului Râșnov. A ocupat această funcție timp de trei mandate consecutive, până în 2016.

Ulterior, a fost ales președinte al Consiliului Județean Brașov, funcție pe care a câștigat-o în 2016, 2020 și 2024.

În această perioadă a fost implicat în mai multe proiecte de infrastructură și dezvoltare regională, unul dintre cele mai cunoscute fiind proiectul Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav.

A fost ministru al Dezvoltării în Guvernul Ciolacu

În iunie 2023, Adrian Veștea a fost numit ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în Guvernul condus de Marcel Ciolacu.

A ocupat această funcție până în octombrie 2024, când și-a prezentat demisia pentru a reveni la conducerea Consiliului Județean Brașov, după câștigarea unui nou mandat.

De asemenea, a condus Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România între 2020 și 2023, iar în prezent ocupă funcția de prim-vicepreședinte al organizației.

Desemnat după retragerea lui Eugen Tomac

Nominalizarea lui Adrian Veștea vine după ce Eugen Tomac a renunțat la mandatul de premier desemnat.

Președintele Nicușor Dan a motivat alegerea prin experiența administrativă a liberalului și prin capacitatea acestuia de a gestiona proiecte de dezvoltare și fonduri publice, afirmând că este „o persoană preocupată de dezvoltare, de dialog și cu experiență în administrarea bugetelor”.

Adrian Veștea urmează acum să înceapă negocierile pentru formarea unui nou Cabinet și pentru obținerea sprijinului parlamentar necesar învestirii Guvernului.

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