PNL poate sesiza Curtea Constituțională după desemnarea lui Adrian Veștea

Desemnarea liberalului Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru de către președintele Nicușor Dan a declanșat un nou conflict politic.

Desemnarea liberalului Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru de către președintele Nicușor Dan a declanșat un nou conflict politic. | Foto: CJ Brașov

În timp ce liderul PNL, Ilie Bolojan, susține că partidul nu a fost consultat înaintea nominalizării, avocatul Adrian Toni Neacșu afirmă că procedura ar putea ridica inclusiv probleme de constituționalitate.

Nominalizarea a venit la doar câteva ore după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul de premier desemnat, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

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Bolojan: „Este o evidentă încercare de rupere a PNL”

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat că nici el și nici conducerea partidului nu au fost informați în prealabil despre intenția lui Nicușor Dan de a-l desemna pe Adrian Veștea pentru funcția de premier.

„Am luat act de faptul că președintele Nicușor Dan l-a desemnat pentru funcția de prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Nici conducerea PNL și nici eu, personal, nu am fost informați anterior de președinte în privința acestei decizii”, a transmis Bolojan.

Liderul liberal a mers și mai departe, calificând decizia drept „un act ostil” și „o evidentă încercare de rupere a PNL”, anunțând convocarea unui Birou Politic Național pentru stabilirea unei poziții oficiale.

Avocat Adrian Neacșu: „Președintele nu putea desemna un nou candidat fără consultări”

Adrian Neacșu, fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii, susține că desemnarea noului premier ar fi trebuit să fie precedată de noi consultări cu partidele parlamentare.

„Președintele nu putea desemna un nou candidat de premier fără reluarea consultărilor cu partidele politice, oricât de expeditive ar fi fost ele. Constituția cere loialitate și bună credință tuturor părților implicate în procedura de formare a Guvernului, iar președintele nu poate face desemnări discreționare”, a scris Adrian Neacșu pe Facebook.

Potrivit acestuia, faptul că Eugen Tomac a renunțat la mandatul primit anterior ar fi impus reluarea procedurii constituționale de consultare a formațiunilor parlamentare.

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Posibilă sesizare la Curtea Constituțională

În aceeași postare, Adrian Neacșu a afirmat că Partidul Național Liberal ar avea posibilitatea de a contesta desemnarea la Curtea Constituțională.

„PNL-ul are președinția Senatului, astfel încât poate sesiza Curtea Constituțională”, a susținut avocatul.

Deocamdată, conducerea liberală nu a anunțat dacă va urma această cale, însă declarațiile lui Ilie Bolojan și reacțiile din interiorul partidului arată că desemnarea lui Adrian Veștea riscă să adâncească tensiunile dintre Cotroceni și PNL.

Nicușor Dan merge înainte cu nominalizarea

În ciuda criticilor, președintele Nicușor Dan și-a justificat alegerea prin experiența administrativă a lui Adrian Veștea, fost primar al Râșnovului, președinte al Consiliului Județean Brașov și ministru al Dezvoltării.

Șeful statului a declarat că Veștea este „o persoană preocupată de dezvoltare, de dialog și cu experiență în gestionarea bugetelor”, motiv pentru care consideră că poate conduce viitorul Executiv.

Rămâne de văzut dacă noul premier desemnat va reuși să obțină sprijinul politic necesar pentru formarea Guvernului sau dacă desemnarea sa va genera o nouă confruntare constituțională între Palatul Cotroceni și partidele parlamentare.

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