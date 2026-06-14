O elevă din Cluj a dat în judecată Ministerul Educației pentru a putea susține Bacalaureatul mai devreme. A obținut în instanță dreptul de a participa la sesiunea specială!

O absolventă a Liceului Teoretic „Avram Iancu” din Cluj-Napoca a obținut în instanță dreptul de a susține examenul de Bacalaureat în sesiunea specială, după ce Ministerul Educației i-a respins solicitarea.

O absolventă a Liceului Teoretic „Avram Iancu” din Cluj-Napoca a obținut în instanță dreptul de a susține examenul de Bacalaureat în sesiunea specială, după ce Ministerul Educației i-a respins solicitarea. | Foto: tvrinfo.ro

Alexia Borza a cerut acces la sesiunea organizată în luna mai pentru a putea participa la examenul de admitere de la o universitate din Viena, programat în aceeași zi cu una dintre probele scrise ale Bacalaureatului.

Cazul unei eleve din Cluj-Napoca ar putea schimba modul în care sunt aplicate regulile privind accesul la sesiunea specială de Bacalaureat. După ce Ministerul Educației i-a respins cererea, tânăra a mers în instanță și a obținut o decizie favorabilă, conform tvrinfo.ro.

Hotărârea Curții de Apel Cluj a permis participarea acesteia la sesiunea specială a examenului de Bacalaureat, însă Ministerul Educației a atacat sentința la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Admiterea la Viena s-a suprapus cu Bacalaureatul

Alexia Borza a fost selectată pentru a susține examenul de admitere la Wirtschafts Universität Wien, una dintre cele mai cunoscute universități economice din Europa.

Problema a apărut după ce examenul de admitere a fost programat pe 30 iunie, aceeași zi în care absolvenții de liceu din România susțin proba obligatorie a profilului la Bacalaureat.n„Am primit invitația oficială de a susține examenul în 30 iunie, un examen din engleză, economie și matematică”, a declarat Alexia.

Pentru a putea participa la ambele examene, tânăra a solicitat înscrierea în sesiunea specială de Bacalaureat organizată în luna mai.

Ministerul Educației i-a respins solicitarea

Cererea transmisă prin Inspectoratul Școlar Județean Cluj a fost respinsă de Ministerul Educației.

Potrivit Alexiei, ministerul a motivat că aceasta nu se încadrează în categoriile de elevi care pot participa la sesiunea specială. „Motivele pe care le-au invocat erau exact cele din lege: că nu fac parte din categoriile de sportivi sau olimpici care pot participa la sesiunea specială”, a explicat absolventa.

În acel moment, tânăra spune că luase în calcul să amâne cu un an planul de a studia în Austria. „Eram împăcată cu ideea că nu voi putea da la această facultate în acest an și că va trebui să aștept până anul viitor”, a declarat ea.

A obținut în instanță dreptul de a susține examenul

Familia a decis să conteste decizia în instanță, iar Curtea de Apel Cluj i-a dat câștig de cauză.

Cu toate acestea, potrivit avocatei Tania Maria Câmpan, hotărârea nu a fost pusă imediat în aplicare, fiind necesară declanșarea procedurii de executare silită împotriva Ministerului Educației. „Am fost nevoiți să demarăm executarea silită împotriva Ministerului Educației. Cu aproximativ o oră înainte de expirarea termenului-limită pentru înscriere am reușit să obținem includerea Alexiei pe listele speciale”, a declarat avocata.

A obținut media 9,51 la Bacalaureat

În cele din urmă, Alexia a fost înscrisă în sesiunea specială organizată la Ploiești și a susținut examenul. „Abia în vinerea dinaintea termenului-limită am primit confirmarea că am fost admisă pe listă. Am plecat cu părinții mei la Ploiești, unde era organizată sesiunea specială. Până la urmă totul a decurs bine, am susținut examenul și am obținut media 9,51”, a spus tânăra.

Un precedent care ar putea schimba legislația

Potrivit avocatei Tania Câmpan, cazul Alexiei este primul de acest fel admis în instanță în România.

Între timp, o propunere legislativă care ar permite elevilor ce doresc să studieze în străinătate să susțină Bacalaureatul în sesiunea specială a fost aprobată de Comisia pentru Învățământ din Camera Deputaților.

Procesul nu s-a încheiat însă definitiv, deoarece Ministerul Educației a formulat recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Alexia continuă în prezent procedura de admitere la universitatea din Viena și se pregătește pentru examenul programat la finalul lunii iunie.

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