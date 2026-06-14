Europarlamentarul Gheorghe Falcă cere excluderea lui Adrian Veștea din PNL: „Cine acceptă să fie folosit împotriva propriului partid intră într-o zonă foarte gravă!”

Scandalul din Partidul Național Liberal se adâncește după desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru.

Europarlamentarul liberal Gheorghe Falcă a cerut duminică excluderea lui Adrian Veștea din PNL, acuzându-l că a încălcat deciziile luate în unanimitate de conducerea partidului. | Foto: aradon.ro

Europarlamentarul liberal Gheorghe Falcă a cerut duminică excluderea lui Adrian Veștea din PNL, acuzându-l că a încălcat deciziile luate în unanimitate de conducerea partidului.

Reacția vine după ce președintele Nicușor Dan l-a nominalizat pe Adrian Veștea pentru formarea noului Guvern, fără consultarea conducerii liberale, potrivit liderilor partidului.

Desemnarea lui Adrian Veștea provoacă un nou val de reacții în PNL. După criticile formulate de Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu, europarlamentarul Gheorghe Falcă solicită sancțiunea maximă împotriva colegului său de partid: excluderea din formațiunea liberală.

Falcă susține că acceptarea funcției de premier desemnat reprezintă o încălcare a deciziilor adoptate de conducerea partidului și acuză existența unui joc politic care ar favoriza PSD și AUR.

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Gheorghe Falcă cere excluderea lui Adrian Veștea din PNL

Într-un mesaj publicat pe Facebook, europarlamentarul liberal a afirmat că acceptarea nominalizării făcute de președintele Nicușor Dan reprezintă o abatere gravă de la linia stabilită de partid.

„Momentele grele nu inventează caractere. Le scot la lumină. Asta vedem azi, prin nominalizarea unui membru PNL ca premier și așa s-au produs multe dintre marile pagube ale vieții noastre politice”, a transmis Gheorghe Falcă pe pagina sa de Facebook.

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„PNL a luat o decizie clară, în unanimitate”

Falcă a subliniat că Partidul Național Liberal și-a stabilit deja poziția politică și că aceasta trebuie respectată de toți membrii formațiunii.

„PNL a luat o decizie clară, în unanimitate. Îl susținem pe Ilie Bolojan și nu colaborăm cu PSD. Cine acceptă să fie folosit împotriva propriului partid intră într-o zonă politică foarte gravă”, a declarat eurodeputatul.

Potrivit acestuia, statutul partidului ar trebui aplicat fără ezitare în cazul lui Adrian Veștea.

„Excluderea!”

Gheorghe Falcă susține că sancțiunea care se impune în această situație este excluderea din partid. „Una care, conform statutului, se rezolvă într-un singur fel. Excluderea!”, a afirmat liderul liberal.

În același mesaj, acesta a acuzat existența unor ambiții personale și a unor influențe externe care ar fi contribuit la actuala criză din partid. „Au ales să joace pentru ei și pentru cei care îi împingeau, cu lașitate, din spate. Adică pentru PSD, dar și pentru AUR”, a susținut Falcă.

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Declarațiile lui Gheorghe Falcă vin după ce liderul PNL, Ilie Bolojan, a afirmat că desemnarea lui Adrian Veștea s-a făcut fără consultarea conducerii partidului și a calificat situația drept „o evidentă încercare de rupere a PNL”.

La rândul său, prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a vorbit despre un „act de agresiune la adresa unui partid democratic”, acuzând existența unui „complot” împotriva liberalilor.

Conducerea PNL urmează să analizeze situația într-o ședință a Biroului Politic Național, în timp ce tensiunile generate de desemnarea lui Adrian Veștea continuă să crească.

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