Debut economic dificil pentru România în 2026: Economiștii UBB estimează un avans de doar 0,8% din PIB și o revenire mai pronunțată în 2027

Efectele tăierilor și taxelor aplicate de Guvernul Bolojan vor fi resimțite în timp, astfel că economiștii UBB estimează în acest an o creștere economică modestă, similară celei din 2025.

Foto: monitorulcj.ro

În acord cu prognozele BNR privind stagnarea economiei românești în primele luni ale lui 2026, economiștii UBB semnalează un tablou economic marcat de dificultăți.

Tăierile și taxele aplicate de Guvernul Bolojan, completate de o inflație ridicată – cea mai mare la nivel european, determină un impuls economic moderat.

„Economia României s-ar putea îndrepta către un «an în oglindă», cu o creștere a PIB-ului similară celei din 2025”, conform analizei realizate de economiștii Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (UBB) în cadrul proiectului Romanian Economic Monitor.

Astfel, potrivit economiștilor UBB Cluj, PIB-ul va avansa cu 0,8% în 2026, iar o revenire mai pronunțată, de +2,6%, este anticipată pentru 2027.

Sursa: Romanian Economic Monitor – Facebook

Perspectivele economice ar putea cunoaște o îmbunătățire în a doua parte a anului, preponderant însă în 2027.

„Anul 2026 debutează cu o economie slăbită, însă ne așteptăm la o accelerare treptată în a doua parte a anului, pe fondul diminuării impactului măsurilor fiscale, al reducerii inflației și al utilizării fondurilor europene”, se arată în mesajul publicat pe pagina de Facebook de cercetătorii de la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA) a Universității Babeș-Bolyai.

România este în continuare țara cu cea mai ridicată inflație în UE.

Deficitul bugetar în 2025 a fost de 7,65%, în ușoară scădere față de estimările anterioare. Pentru 2026, creșterea economică estimată este una modestă: doar 1% din PIB, conform prognozei Ministerului Finanțelor.

În noiembrie anul trecut, economiștii Universității Babeș-Bolyai semnalau urgența unor „reforme sistemice”, inclusiv în ceea ce privește pensiile speciale.

Comisia Europeană a avertizat, în toamna anului trecut, că deficitul guvernamental va rămâne la un nivel ridicat, de 8,4% din PIB în 2025 și 6,2% din PIB în 2026.

Și Fondul Monetar Internațional a solicitat României reforme structurale ambițioase pentru a sprijini creșterea economică, pentru a restabili sustenabilitatea fiscală și a proteja stabilitatea financiară.

