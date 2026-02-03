Fotbaliștii CFR-ului, prezenți la turneul de tenis de la Cluj!

Karlo Muhar, Ilija Masic și Damjan Djokovic, toți fotbaliști la CFR Cluj, au asistat la meciul dintre Sorana Cîrstea și Kamilla Rakhimova.

Muhar, Masic și Djokovic, în tribune la Transylvania Open / Foto: monitorulcj.ro

Trei jucători de la CFR Cluj au fost prezenți în tribune în cadrul turneului de tenis care se desfășoară la Cluj în aceste zile, Transylvania Open.

Karlo Muhar, Ilija Masic și Damjan Djokovic au decis să ia o pauză de la fotbal și să o urmărească îndeaproape pe Sorana Cîrstea, a doua cea mai bine clasată jucătoare de tenis din România.

Fotbaliștii ardeleni au profitat de timpul liber pentru a-și face prezența la competiția de tenis, fiind surprinși în tribune de jurnaliștii Monitorul de Cluj pe tot parcursul meciului.

Prezența celor trei jucători de la CFR i-a adus noroc Soranei, care a învins-o jucătoarea din Uzbekistan în două seturi, scor 6-4, 6-4.

„Iubesc tenisul, iubesc tot ce înseamnă acest sport și mi-a dat atâtea lucruri. Unul dintre ele este acest suport al oamenilor. Am știut că va fi un an emoționant.

Mi-am dorit să-mi iau frumos la revedere față de toți acești oameni care au fost alături de mine în 20 de ani e carieră”, a spus românca după meciul care i-a asigurat prezența în turul doi al turneului.

