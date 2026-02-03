Bolojan obține votul de încredere al PNL, dar nu reușește să schimbe șefii filialelor neperformante

Biroul Politic Național al PNL a dat un vot de încredere, luni seara, pentru președintele partidului, premierul Ilie Bolojan. În același timp, Bolojan a obținut doar 35 de voturi pentru dizolvarea șefilor de sectoare.

Bolojan primește votul de încredere al PNL| Foto: DepositPhotos.com

Partidul Național Liberal a anunţat, luni seară, că președintele Ilie Bolojan a primit un vot de încredere în şedinţa Biroului Politic Naţional, informează Agerpres.ro

Biroul Politic Național al PNL s-a reunit, luni seara, în ședință la Vila Lac.

Ilie Bolojan a obţinut 47 de voturi pentru şi trei împotrivă, o victorie de etapă în confruntarea cu gruparea contestatare condusă de Hubert Thuma, preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov.

Totodată, BPN nu a aprobat propunerea de demitere a conducerii de la zece organizații județene ale partidului deoarece la vot nu a fost întrunită majoritatea de două treimi prevăzută în statut pentru a fi luată această decizie.

„În urma votului, rezultatul a fost următorul: 35 de voturi pentru, șase voturi împotrivă și nouă abțineri. De asemenea, cinci lideri PNL au absentat de la vot. Întrucât nu a fost întrunită majoritatea calificată de două treimi prevăzută de statut, de 37 de voturi, propunerea de demitere nu a fost adoptată, iar conducerile filialelor respective își păstrează mandatul”, se arată în informarea publicată de PNL, potrivit sursei citate.

Potrivit unor surse liberale, printre conducerile organizațiilor vizate se aflau cele de la sectoarele 2, 3, 4 și 5, respectiv Monica Anisie, Andrei Baciu, Ionuț Stroe și Dan Meran.

Foto: DepositPhotos.com

