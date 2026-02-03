Zi de meci pentru „U” Cluj! Duel cu FC Argeș pentru un loc în play-off-ul Superligii

Universitatea Cluj va întâlni marți după-masa, de la ora 18:00, revelația sezonului în Superligă, FC Argeș.

Ardelenii sunt pe locul 5 în acest moment, cu 39 de puncte, cu unul mai mult decât FC Botoșani și UTA Arad, trei mai mult decât Oțelul Galați, patru peste CFR și cinci față de FCSB și Farul. Așa arată lupta pentru play-off în acest moment, motiv pentru care Cristiano Bergodi este precaut înaintea duelului de astăzi.

Deși au produs surpriza în etapa trecută și au câștigat pe terenului Rapidului, scor 2-0 grație golurilor lui Mendy și Nistor, ardelenii nu sunt deloc siguri de calificarea în faza superioară a competiției la finalul sezonului, motiv pentru care antrenorul italian speră să-i țină cu picioarele pe pământ pe elevii săi.

„A trecut euforia victoriei cu Rapid”

„Toți am fost bucuroși, pentru că am obținut un rezultat mare în Giulești, dar acum a trecut. Dacă noi încă avem starea asta de euforie, nu vom intra cu o atitudine așa bună cum trebuie să fie, cu FC Argeș. Cu atât mai mult, în acest moment, trebuie să intrăm pe teren cu determinare și mai mare.

Nici un meci din Superliga nu este ușor. Va fi un meci foarte dificil, împotriva unei echipe care este o surpriză a acestui campionat, alături de Botoșani. Este o echipă greu de bătut”, a spus italianul, la conferința de presă premergătoare meciului.

În tabăra gazdelor ar putea debuta și ultimul jucător transferat, Jug Stanojev. Mijlocașul sârb a fost adus de la Kairat Almaty, imediat după meciul kazahilor din Champions League contra lui Arsenal, și ar putea bifa astăzi primele minute în tricoul grupării alb-negre.

„Vedem astăzi. Probabil, va fi în lot. Îl cunoaștem, l-am analizat bine. El s-a antrenat separat, e normal, în aceste două trei zile cât am fost la București. El este o aripă, care uneori a jucat și fundaș pentru că are vână, are mișcare bună, are sprint, viteză și asta este important în fotbalul din România. Este o aripă în stânga sau în dreapta”, a declarat Bergodi.

La conferința de presă, italianul a fost completat de Dino Mikanovic, fundașul dreapta al echipei. Venit în România în vara anului trecut, jucătorul s-a acomodat rapid și spune că este pregătit să rămână în top 6 alături de Universitatea.

„Este un meci greu, Argeș este o echipă bună. Îi respectăm, dar jucăm acasă și e important doar care va fi energia noastră și cum vom respecta strategia pe teren. Fiecare meci este important, în fiecare partidă trebuie să câștigi dacă vrei să rămâi în top 6.

Trebuie să câștigăm aproape fiecare meci până la final, iar pentru noi asta e cel mai important. Așa gândim înainte de meciul de mâine. Nu contează cu cine jucăm, trebuie să dăm tot ce avem: energie, pasiune și dacă facem asta, cred că rezultatele nu vor lipsi.

Dacă o echipă își dorește să câștige mai mult ca tine, e greu ca tu să te impui. Trebuie să lași toată energia pe teren. Jucăm acasă, în fața fanilor și trebuie să dăm 100% să câștigăm”, a spus Mikanovic.

