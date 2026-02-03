Opinie. Dragoș Damian, Terapia Cluj: „No, Ilie Bolojan, lasă-i în supărare pe ăia care tot suduie de pe margine, că ei n-au nici o grijă. Tu stai la Victoria și vezi-ți de lucrare, condu treburile României”

Ilie Bolojan, eu sunt un ardelean naiv și simplu, lucrez în fabrică de 20 de ani, nu mă pricep la politica de dâmbovița din București sau la politica de someș din Cluj-Napoca sau la politica de senna din Bruxelles.

Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj

Iar politica de Vila Lac nu o înțeleg de loc.

Alături de 1.000 de colegi și alături de alte milioane de români harnici și cinstiți muncim în trei schimburi și ne plătim toate taxele, impozitele și contribuțiile.

Din taxele impozitele și contribuțiile plătite de mine și de colegii mei și de alte milioane de români harnici și cinstiți s-au dat, în ultimii 5 ani, fără nici o noimă, în stânga și în dreapta, stimulente, burse, indexări, sporuri, ajutoare, bonusuri, vouchere, scutiri, reduceri, facilitați, amnistii și cum le-o mai spune.

Toate astea poartă un singur nume: POMENI. Toți s-au obișnuit cu pomenile, toți așteaptă pomenile, toți stau cu mâna întinsă pentru pomeni.

Ilie Bolojan, tu a trebuit să oprești pomenile pentru că nu mai există bani pentru ele. Noi nu mai producem nimic, nu mai avem fabrici, uzine și combinate, le-am dat jos, altele nu avem de unde aduce. Așa că îi bai, s-au gătat banii pentru stimulente, burse, indexări, sporuri, ajutoare, bonusuri, vouchere, scutiri, reduceri, facilitați, amnistii și cum le-o mai spune.

Te suduie toți, Ilie Bolojan, că ai oprit pomenile, mai rău, că i-ai trimis la muncă. Vor să te dea jos ca să vină altul care să dea stimulente, burse, indexări, sporuri, ajutoare, bonusuri, vouchere, scutiri, reduceri, facilitați, amnistii și cum le-o mai spune.

Stai acolo Ilie Bolojan, arată-le că ai sânje în instalație. Te susțin românii harnici și cinstiți care plătesc toate taxele, impozitele și contribuțiile. Gata cu mâna întinsă. Gata cu pomenile, gata cu stimulente, burse, indexări, sporuri, ajutoare, bonusuri, vouchere, scutiri, reduceri, facilitați, amnistii și cum le-o mai spune.

La muncă.

Dragoș Damian

—

Dragoș Damian este CEO Terapia Cluj și președintele PRIMER (Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România), care reuneşte cele mai importante 17 situri de fabricaţie de medicamente din ţară.

