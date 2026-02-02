Mai mulți membri ai echipajului decât pasageri, la Oradea. Curse aeriene cu 2 pasageri, subvenționate de Consiliul Județean Bihor.

La finalul lunii ianuarie, o cursă operată de compania poloneză LOT Polish Airlines din Oradea la Varșovia a stabilit un record negativ: doar 2 pasageri.

Cursele LOT și Lufthansa sunt operate ca serviciu public obligatoriu, cu compensații financiare primite de companii din partea autorităților locale, notează Ebihoreanul.ro

„Confirm că au plecat doi pasageri spre Varșovia, iar de la Varșovia au venit 16 pasageri”, a declarat, luni, directorul Aeroportului, Răzvan Horga, potrivit sursei citate.

Practic, aeronava care a operat cursa LOT Polish Airlines Oradea - Varșovia de sâmbătă, 31 ianuarie, „a avut mai mulți membri ai echipajului decât pasageri: doi copiloți și două însoțitoare de bord la doi pasageri”, a relatat pentru Ebihoreanul.ro o sursă din cadrul aeroportului orădean.

Totuși, directorul aeroportului din Oradea susține că este vorba despre „o anomalie”, în condițiile în care în ianuarie se înregistrează un grad de încărcare redus al aeronavelor.

„Luna ianuarie este luna cea mai slabă în mod obișnuit, în luna ianuarie a acestui an am înregistrat un grad de ocupare de 39%, dar această situație (n.r. – a cursei LOT din 31 ianuarie) este totuși o anomalie”, a explicat directorul Aeroportului, Răzvan Horga.

Conform contractelor încheiate cu cele două companii în primăvara anului 2024 și în primăvara anului trecut, cursele LOT și Lufthansa sunt operate ca serviciu public obligatoriu, cu compensații financiare primite de companii din partea autorităților locale. Altfel spus, acestea sunt subvenționate din bani publici de Consiliul Județean Bihor.

Subvenții „ilegale” pentru atragerea companiilor

În ședința de Consiliu Județean de săptămâna trecută, Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, s-a referit la această situație aflată la limita legii, în cazul susținerii unor aeroporturi prin finanțarea curselor fără potențial de trafic.

„Toate orașele doresc să aibă aeroporturi, am auzit și de Bistrița, Satu Mare sau Maramureș… Nu contează cheltuielile de zeci sau sute de milioane, ei doresc să facă aeroport, după care, sigur, ca să aibă zboruri, subvenționează zborurile. Cum fac astăzi câteva aeroporturi din țară.

În mod absolut ilegal subvenționează zborurile, pentru a atrage companiile, doar ca să aibă zboruri de acolo, să fie mândri cu două zboruri pe lună”, a explicat Alin Tișe.

Prin contrast, Aeroportul din Cluj a avut o creștere susținută, iar potrivit strategiei de dezvoltare aeroportuare, traficul de pasageri este estimat la 10 milioane până în 2045.

Spre exemplu, în 2025, Aeroportul Internațional Cluj a atins cel mai ridicat nivel al traficului de pasageri, fiind înregistrați peste 3,58 milioane de pasageri. Acest nivel record e rezultatul unei creșteri cu aproximativ 10% față de anul 2024, când au fost înregistrați 3,26 milioane.

