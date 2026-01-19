Suntem iar primii unde nu trebuie. România, în continuare țara cu cea mai mare inflație din UE.

Țara noastră se află iar prima într-un clasament negativ din Uniunea Europeană. România ocupă prima poziție în topul inflației.

România are în continuare cea mai mare rată a inflației | Foto: depositphotos.com / Fotografie ilustrativă

Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a scăzut ușor în luna decembrie, până la 2,3%, iar România este în continuare țara cu cea mai ridicată inflație, cu un avans anual al prețurilor de 8,6%, neschimbat față de luna noiembrie, arată datele publicate luni, 19 ianuarie 2026, de Oficiul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat).

România, cea mai mare inflație din UE

Luna trecută, țările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale ale inflației au fost: Cipru (0,1%), Franța (0,7%) și Italia (1,2%). La polul opus, țările membre UE cu cele mai ridicate rate ale inflației au fost România (8,6%), Slovacia (4,1%) și Estonia (4%).

Comparativ cu situația din luna noiembrie 2025, rata anuală a inflației a scăzut în 18 state membre, a rămas stabilă în trei țări, inclusiv în România la 8,6%, și a crescut în șase state membre.

În zona euro, rata anuală a inflației a scăzut în luna decembrie până la 1,9%, sub ținta pe termen mediu vizată de Banca Centrală Europeană (BCE). Cea mai mare contribuție la rata anuală a inflației în zona euro a venit din partea serviciilor (1,54 puncte procentuale), urmate de alimente, alcool și țigări (0,49 puncte procentuale). În schimb, prețurile la energie au scăzut cu 0,18 puncte procentuale.

În cazul României, conform datelor publicate anterior de Institutul Național de Statistică (INS), rata anuală a inflației a coborât la 9,69% în luna decembrie, de la 9,76% în luna noiembrie, în condițiile în care serviciile s-au scumpit cu 11%, mărfurile nealimentare cu 10,48%, iar mărfurile alimentare cu 7,75%.

„Indicele prețurilor de consum în luna decembrie 2025 comparativ cu luna noiembrie 2025 a fost 100,22%. Rata anuală a inflației în luna decembrie 2025 comparativ cu luna decembrie 2024 a fost 9,7%. Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (ianuarie 2025 - decembrie 2025) față de precedentele 12 luni (ianuarie 2024 - decembrie 2024) a fost 7,3%”, se arată în comunicatul INS.

Conform sursei citate, indicele armonizat al prețurilor de consum în luna decembrie 2025 comparativ cu luna noiembrie 2025 a fost 100,23%. Rata anuală a inflației în luna decembrie 2025 comparativ cu luna decembrie 2024 calculată pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC) a fost 8,6%. Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (ianuarie 2025 - decembrie 2025) față de precedentele 12 luni (ianuarie 2024 - decembrie 2024) determinată pe baza IAPC a fost 6,8%.

Banca Națională a României (BNR) a revizuit în creștere, la 9,6%, de la 8,8% anterior, prognoza de inflație pentru finalul anului 2025 și anticipează că aceasta va ajunge la 3,7% la sfârșitul lui 2026, comparativ cu 3% în prognoza anterioară, potrivit datelor prezentate în luna noiembrie de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: