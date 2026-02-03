Senatorii au adoptat proiectul de lege privind prevenirea și combaterea femicidului: sancționare severă a faptelor motivate de gen

Senatul a adoptat, luni, proiectul de lege privind prevenirea și combaterea femicidului. În continuare, proiectul va intra în dezbaterea Camerei Deputaților, care este for decizional.

Senatorii au adoptat proiectul de lege privind prevenirea și combaterea femicidului: sancțiuni severe și teme privind egalitatea de gen în școli| Foto: DepositPhotos.com

Senatorii au adoptat, în ședința plenului de luni, proiectul de lege privind prevenirea și combaterea femicidului și a violențelor care îl preced.

Anul trecut, în România au fost înregistrate 59 de femicide.

Senatorii au adoptat proiectul de lege privind prevenirea și combaterea femicidului: sancționare severă a faptelor motivate de gen

Propunerea legislativă a fost aprobată cu 97 de voturi pentru, unul împotrivă și șapte abțineri, informează Agerpres.ro

Inițiată de un grup de peste 250 de parlamentari din întreg spectrul politic, legea definește juridic femicidul, în conformitate cu reglementările europene, prevede colectarea și publicarea anuală a datelor privind femicidul și violențele care îl preced, asigură protecție reală pentru orfanii femicidului, recunoscuți ca victime directe, cu măsuri de ocrotire imediată, și stabilește pedepse agravante atunci când violența are loc în prezența minorilor.

Potrivit proiectului, „femicidul este uciderea cu intenție a unei femei, precum și moartea unei femei survenită ca urmare a loviturilor sau vătămărilor cauzatoare de moarte, ori a altor infracțiuni săvârșite cu violență, indiferent dacă faptele sunt comise de un membru al familiei sau de o terță parte”.

Alte prevederi vizează întărirea răspunsului penal prin sancționarea severă a faptelor motivate de gen și a violențelor care preced omorul, precum și educația pentru prevenție, prin introducerea în școli a temelor privind egalitatea de gen, relațiile non-violente și combaterea violenței.

Actul normativ mai stipulează că, în cazurile de violență de gen, acțiunea penală va putea fi declanșată din oficiu, fără a fi necesară o plângere prealabilă.

Proiectul de lege privind prevenirea și combaterea femicidului și a violențelor care le preced va intra în dezbaterea Camerei Deputaților, for decizional în acest caz.

Potrivit Scena9.ro, în 2025 au fost înregistrate 59 de cazuri de femicid în România.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: DepositPhotos.com

CITEȘTE ȘI: