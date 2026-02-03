Vreme instabilă și maxime de 4 grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Vremea se menține capricioasă, însă temperaturile cresc ușor astfel că maximele vor ajunge la 4 grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru marți, 3 februarie| Foto: monitorulcj.ro

Marți, 3 februarie, temperaturile vor creşte în majoritatea zonelor, însã în regiunile extracarpatice vremea se va menţine deosebit de rece.

Dimineaţa va fi geroasã în Transilvania, iar cerul va avea înnorãri temporare şi vor fi precipitaţii slabe, mai ales ninsori în zonele montane, mixte în Maramureş şi în Transilvania şi predominant sub formã de ploaie în Banat şi Crişana. Pe arii restrânse se va depune polei. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări locale și temporare.

Temperaturile maxime se vor situa între -9 şi 8 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între -10 şi 5 grade Celsius.

În Cluj, după temperaturle negative nocturne și o dimineață geroasă, vremea se va încălzi ușor, astfel că maxime termice vor ajunge la 4 grade Celsius, iar minimele vor indica 0 grade Celsius.

Cerul va fi marcat de înnorări locale și temporare, iar vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zona de munte a județului.

De la jumătatea săptămânii temperaturile ajung la 7 grade Celsius și vor urca treptat până la maxime de 10 grade Celsius, însă vremea va rămâne instabilă.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: