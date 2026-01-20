Clujul, detronat de Timișoara la salarii

Clujul rămâne județul cu cel mai mare număr de salariați, dar pierde în fața Timișoarei la capitolul câștigului salarial net.

Clujul coboară o poziție în ceea ce privește salariul net, dar rămâne în Top 3 la nivel național.

Astfel, în noiembrie 2025, cele mai mari salarii medii au fost raportate în București, Timiș și Cluj.

După ce luni se zile Capitala Transilvaniei s-a clasat pe poziția a doua în ceea ce privește valoarea câștigului salarial mediu net, în toamna anului trecut Clujul a cedat în fața Timișoarei.

Potrivit datelor remise monitorulcj.ro de către Direcția Județeană de Statistică (DSJ) Cluj, câștigul salarial mediu brut, în noiembrie 2025, în județul Cluj a fost de – 11.346 lei, în creștere cu 125 lei față de luna precedentă și mai mare cu 1.174 lei față de luna noiembrie a anului 2024.

Astfel, valoarea netă a salariului mediu în Cluj a fost de 6.768 lei, mai mare cu 62 lei comparativ cu luna anterioară și cu 523 lei mai mult față de aceeași lună a anului 2024.

Sursa: DSJ Cluj

În România, salariul mediu net a fost de 5.615 lei.

Astfel, cele mai mari câștiguri salariale medii nete au fost în:

*București - 7.113 lei,

*județul Timiș - 6.857 lei

*județul Cluj – 6.768 lei.

La polul opus, cele mai mici salarii medii nete, s-au înregistrat în județele: Vrancea (4.058 lei), Vaslui (4.112 lei) și Suceava (4.173 lei).

Astfel, în domeniul serviciilor, Bucureștiul a avut un câștig mediu net de 7.222 lei, urmat de județul Cluj cu 7.165 lei și județul Timiș cu 6927 lei.

Clujul rămâne județul cu cel mai mare număr de salariați|Sursa: DSJ Cluj

În sectorul industrie-construcții, cele mai ridicate salarii medii nete au fost în județul Timiș, cu 6777 lei, în Municipiul București, cu 6674 lei, și în județul Cluj, cu 5.894 lei.

În domeniul agriculturii, silviculturii și pescuitului, cele mai mari câștiguri medii nete s-au înregistrat în județul Timiș, cu 6415 lei, urmat de județul Brăila, cu 5949 lei, și județul Sibiu, cu 5.895 lei.

Cele mai mici salarii medii nete înregistrate, pe ramuri ale economiei naționale, au fost:

*În județul Covasna, în domeniul agriculturii, silviculturii și pescuitului, câștigul salarial mediu net a fost de 3199 lei.

*În județul Vaslui, în sectorul industrie-construcții, salariul mediu net a ajuns la 3708 lei.

*În județul Vrancea, în domeniul serviciilor, câștigul salarial mediu net a fost de 4180 lei.

Clujul, județul cu cel mai mare număr de salariați

Totdată, numărul salariaților din județul Cluj, la sfârșitul lunii noiembrie 2025 a fost de 287.993 persoane, în scădere cu 221 persoane comparativ cu luna octombrie 2025 și cu 100 persoane mai multe față de luna noiembrie 2024.

Totuși, Clujul rămâne județul cu cel mai mare număr de salariați:

*București – 1.113.044 persoane

*județul Cluj – 287.993 persoane

*Timiș - 270.591 persoane,

*Ilfov – 204.123 persoane

*Iași – 200.491 persoane

În România, la aceeași dată, erau 5.776.980 de salariați.

