Execuția bugetului general consolidat în anul 2025 s-a încheiat cu un deficit cash de 146,03 miliarde lei, respectiv 7,65% din PIB, în scădere cu 1% față de deficitul înregistrat în anul 2024, de 8,67% din PIB, a anunțat, marți, Ministerul Finanțelor.

Veniturile bugetului general au însumat 662,70 mld lei în anul 2025, în creștere cu 15,3% față de anul 2024.

România a încheiat anul 2025 cu un deficit de 7,65% din PIB. Creșterea economică pentru 2026, estimată la doar 1%.

Cheltuielile au depășit însă 808 mld lei.

„Cheltuielile, în sumă de 808,73 mld lei, au fost gestionate cu o disciplină riguroasă, în special în semestrul al doilea”, susține Ministerul Finanțelor în informarea publicată marți.

„Reducerea deficitului bugetar cu un punct procentual în anul 2025 a fost direct determinată de măsurile administrative suplimentare de monitorizare a cheltuielilor și de stimulare a conformării fiscale, implementate cu precădere în a doua jumătate a anului”, mai arată Ministerul Finanțelor.

Încasările din impozitul pe salarii și venit au totalizat 58,82 mld lei, înregistrând o creștere de 19,9% față de 2024.

Contribuțiile de asigurări au însumat 208,03 mld lei, consemnând o creștere de 9,8% (an/an).

„Evoluția reflectă eliminarea excepțiilor de la plata CASS pentru anumite categorii și o mai bună conformare la plată”, transmite Ministerul Finanțelor.

În același timp, cheltuielile de personal au însumat 167,72 mld lei, înregistrând o scădere de doar 0,6%: de la 9,36% din PIB în 2024 la 8,78% din PIB în 2025.

Cheltuielile cu dobânzile au însumat 50,50 mld lei (2,64% din PIB).

Pentru 2026, creșterea economică estimată este una modestă: doar 1% din PIB, conform proiecțiilor anunțate de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. De asemenea, scăderea inflației este așteptată începând cu trimestrul al treilea din 2026.

