Așteptările românilor în 2026: Creșterea veniturilor și încheierea războiului din Ucraina, printre cele mai acute probleme

Creșterea veniturilor populației, dar și încheierea războiului din Ucraina sunt principalele dorințe ale românilor în acest an.

Care sunt așteptările românilor pentru 2026? Problema nivelului de trai și securitatea, în topul preocupărilor|Foto: monitorulcj.ro

Românii au așteptări concrete pentru anul 2026, în contextul creșterii costului de trai.

Astfel, potrivit celui mai recent sondaj realizat de INSCOP Research, în TOP 3 dorințe ale românilor pentru anul în curs se regăsesc asemenea așteptări precum creșterea veniturilor și crearea de locuri de muncă.

În același timp, românii sunt preocupați și de securitatea regională, situație în care semnalează necesitatea încheierii răzbiului din Ucraina.

Întrebați care este cel mai important lucru pe care ar dori să îl vadă realizat în anul 2026, 15.6% dintre respondenți menționează creșterea veniturilor, 15.6% - crearea de locuri de muncă, iar 15% - încheierea războiului din Ucraina.

Aleg stabilizarea prețurilor și reducerea inflației – 14.7%,

Combaterea corupției – 14.5%

Îmbunătățirea sistemului de sănătate – 10.3%.

Sursa: INSCOP Research

În același timp, 7.7% indică îmbunătățirea sistemului de educație, 1.6% creșterea siguranței și a ordinii publice, iar 0.7% protejarea mediului și combaterea schimbărilor climatice. 4.2% nu știu sau nu răspund.

Menționează creșterea veniturilor populației în special: votanții AUR, persoanele cu educație primară, locuitorii din urbanul mic. Crearea de locuri de muncă este indicată mai ales de către: votanții AUR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație primară, locuitorii din urbanul mic și din mediul rural.

Votanții PSD și PNL, respectiv persoanele de peste 60 de ani aleg într-o proporție mai mare ca restul populației încheierea războiului cu Ucraina. Mai ales votanții PNL și USR, persoanele cu educație superioară și locuitorii din București și din urbanul mare precizează combaterea corupției drept o prioritate pentru anul 2026.

Datele Barometrului Informat.ro – INSCOP Research au fost culese în perioada 12-15 ianuarie 2026 prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1100 de persoane, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

