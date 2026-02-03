Copil tăiat în centrul Clujului la oră de vârf. „Cuțitarul” pericol public, tot un minor.

Un copil de 17 ani a fost tăiat chiar în centrul municipiului Cluj-Napoca, de către un alt minor, de o seamă cu victima.

Un copil a fost tăiat de un alt minor, în centrul Clujului | Foto: DepositPhotos.com / Fotografie ilustrativă

Totul s-a întâmplat săptămâna trecută, miercuri, 28 ianuarie 2026, la 18.10, oră de vârf, în stația de autobuz din Piața Mihai Viteazul din muncipiul Cluj-Napoca.

„Cuțitar” minor, reținut după ce a tăiat un copil în centrul Clujului

„(…) minorul (tot în vârstă de 17 ani - n. red.) ar fi agresat fizic un alt minor de 17 ani, prin împingeri repetate, folosind totodată un obiect tăietor-înțepător, cu care ar fi înțepat victima în zona unui membru superior. În urma agresiunii, persoana vătămată a suferit leziuni, având nevoie de îngrijiri medicale”, a transmis IPJ Cluj.

Potrivit sursei citate, în baza probatoriului administrat în cauză, față de tânărul de 17 ani s-a dispus reținerea pentru 24 de ore și a fost depus într-un Centru de Reținere și Arestare Preventivă.

Foto: DepositPhotos.com

