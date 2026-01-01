Val de scumpiri de la 1 ianuarie 2026: noi taxe și impozite majorate

Noul an aduce o serie de scumpiri pentru români, noi taxe și impozite majorate.

2026 vine cu majorări de taxe și impozite| Foto: monitorulcj.ro

Și companiile vor avea parte de noi măsuri fiscale, modificări de taxe și noi reguli de urmat. Totodată, cresc și impozitele locale și este introdusă taxa pe colete (taxa Temu).

De asemenea, vor fi accize mai mari la bere, țigări și carburanți.

Accize majorate pentru carburanți

Scumpirea vine după ce Guvernul a decis să majoreze accizele.

CITEȘTE ȘI:

Românii muncesc 8 luni pentru stat și 4 pentru ei

Ministerul Finanțelor a anunțat că, începând cu 1 ianuarie 2026, nivelul accizelor va fi majorat la 3,06 lei pentru fiecare 1.000 de litri de benzină, față de 2,78 lei în prezent, respectiv la 2,80 lei pentru 1.000 de litri de motorină, de la 2,54 lei, potrivit Economedia.ro

Astfel, de la 1 ianuarie 2026, benzina ar urma să fie mai scumpă cu 34 de bani pe litru, iar motorina cu 30 de bani pe litru.

Drept urmare, un plin de carburant va costa, în medie, cu 16 lei și 50 de bani la benzină (50 litri) și cu 15 lei mai mult la motorină.

Creșterile vin pe fondul unui calendar fiscal în două etape, cu scumpiri aplicate anterior (inclusiv de la 1 august 2025) și noua rundă de la 1 ianuarie 2026, măsură justificată public prin nevoia de venituri bugetare și aliniere la praguri/cerințe europene.

Alcool și țigări

De la 1 ianuarie 2026 crește acciza și la țigarete (și alte produse din tutun). În anexele privind nivelul accizelor, țigaretele ajung la 718,97 lei/1.000 țigarete în 2026 (față de 687,97 în 2025). Cresc și pentru lichide pentru țigări electronice și pouch-uri cu nicotină (produse cu nicotină fără tutun).

Pe lista accizelor care urcă în 2026 intră și: băuturile nealcoolice cu zahăr: până la 48,4 lei/hl (pentru 5–8g/100 ml) și 72,6 lei/hl (peste 8g/100 ml);

De la 1 ianuarie 2026, România aplică un nou val de majorări de accize pentru băuturile alcoolice.

Taxă de 25 lei pe coletele din afara UE sub 150 euro

De la 1 ianuarie 2026 se aplică o taxă fixă de 25 lei pentru coletele cu valoare declarată sub 150 euro provenite din afara UE (platforme tip Temu/Shein/AliExpress etc.)

Impozite mai mari pe locuințe, clădiri și mașini

De la 1 ianuarie 2026 intră în vigoare al doilea pachet de măsuri fiscale adoptat de Guvern, care majorează taxele locale pe locuințe, clădiri și mașini.

Impozite pe locuințe majorate

Pentru locuințe, impozitele cresc astfel:

*Locuințe cu utilități: valoarea impozabilă crește de la 1.492 lei/mp la 2.677 lei/mp.

*Locuințe fără utilități: de la 894 lei/mp la 1.606 lei/mp.

*Pentru clădirile rezidențiale de peste 2,5 milioane lei, se aplică o taxă suplimentară de 0,9% pe suma care depășește acest prag.

*Terenurile vor avea valori impozabile ajustate în funcție de destinație (cu excepții pentru mănăstiri, școli, clădiri sociale).

*Toate evaluările vor fi realizate printr-un sistem informatic național automatizat.

Primarii din Asociația Municipiilor au calculat că majorarea ar fi de 70%. Unele estimări prevăd o creștere chiar de 80%.

Impozitul pe clădiri

Din anul 2026, pentru firme, categoria „clădiri rezidențiale” dispare, toate imobilele fiind considerate nerezidențiale. Acestea vor fi evaluate pe baza rapoartelor de evaluare și vor fi impozitate cu cote cuprinse între 0,2% și 1,3%.

Cotele de impozitare vor fi cele aferente clădirilor nerezidențiale, adică mai mari decât cele din trecut.

Cota fixă de 0,4% pentru clădirile agricole a fost eliminată, indiferent că sunt în proprietatea persoanelor fizice sau juridice.

Acestea vor intra în categoria generală a clădirilor nerezidențiale, ceea ce va duce la creșteri de cel puțin două ori ale impozitelor, chair de cca 2,5 ori.

Pentru clădirile rezidențiale aparținând persoanelor juridice impozitul poate crește de cca 5 ori prin mutarea cotei de la 0,2% la 1%, spre exemplu.

Impozitul auto

Impozitul auto va fi calculat în funcție de norma de poluare și capacitatea cilindrică. Astfel, impozitarea autoturismelor va trece pe principiul „poluatorul plătește”.

Pentru un motor de 1,6–2,0 litri cu normă Euro 0–Euro 3, impozitul va fi între 238 și 297 de lei, iar pentru Euro 5 între 213 și 267 de lei.

Mașinile electrice vor avea o taxă fixă de 40 lei/an.

Pentru mașinile care depășesc 375.000 lei, se aplică o taxă suplimentară de 0,9% pe suma ce trece peste plafon.

Și firmele care dețin flote auto vor fi afectate, prin costuri mai mari pentru companiile care dețin parcuri auto.

Facturi mai mari la energie electrică: tarife de rețea actualizate

Tot de la 1 ianuarie 2026 se modifică tarifele reglementate de transport și distribuție (ANRE), ceea ce poate însemna facturi ușor mai mari în multe zone. În unele regiuni, impactul estimat este de câțiva bani/kWh, cu diferențe între operatori/zona de distribuție.

Impozit în creștere pe câștigurile bursiere

Se majorează și taxele pentru mediul de afaceri. Impozitul pe venituri din investiții și criptomonede va fi majorat de la 10% la 16%.

Se propune majorarea cotelor de impozit aplicabile veniturilor sub forma câştigurilor din transferul titlurilor de valoare şi din operaţiuni cu instrumente financiare derivate, efectuate prin entităţile prevăzute de lege, astfel:

*cota de 1% aplicabilă fiecărui câştig din transferul titlurilor de valoare/fiecărui câştig din efectuarea de operaţiuni cu instrumente financiare derivate care au fost dobândite şi înstrăinate într-o perioadă mai mare de 365 de zile, inclusiv, de la data dobândirii se majorează la 2%;

*cota de 3% aplicabilă fiecărui câştig din transferul titlurilor de valoare/fiecărui câştig din efectuarea de operaţiuni cu instrumente financiare derivate care au fost dobândite şi înstrăinate într-o perioadă mai mică de 365 de zile, de la data dobândirii se majorează la 4%.

Impozit minim redus pentru marile companii

Se menține IMCA, impozitul minim pe cifra de afaceri, pentru firmele cu venituri de peste 50 milioane euro, însă el va fi redus la jumătate în 2026, urmând să fie eliminat în 2027.

Astfel, Guvernul a decis reducerea la 0,5% a impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) de la 1 ianuarie 2026 și eliminarea acestuia din 2027.

Se majorează capitalul social

Firmele deja existente nu vor fi nevoite să își majoreze capitalul social până când nu depășesc pragul de 400.000 de lei cifră de afaceri.

În cazul societăților care au înregistrat o cifră de afaceri netă peste 400.000 lei, valoarea minimă a capitalului social va fi de 5.000 lei.

De asemenea se propune o normă tranzitorie pentru societățile deja înființate în sensul că își vor majora capitalul social fie cu ocazia realizării de mențiuni, fie cu ocazia modificării actului constitutiv, dar nu mai târziu de 2 ani. După expirarea acestui termen, societățile care nu se vor conforma vor fi dizolvate.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: