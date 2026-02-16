Ședință cu scântei a Coaliției: PSD pune condiții și acuză USR de tăieri generale

Prima ședință a Coaliției după amenințările PSD cu blocarea reformei din administrație nu au fost lipsite de tensiuni. În continuare, social-democrații acuză USR de tăieri pe linie.

Liderii coaliției de guvernare s-au reunit, luni după-amiază, într-o nouă ședință.

Este prima ședință a Coaliției după amenințările lansate de PSD în spațiul public cu privire la adoptarea reformei administrației centrale și locale.

Forma finală a proiectului privind reforma administrației publice și a pachetului referitor la relansarea economică, precum și aspectele legate de legea bugetului de stat sunt principalele coordonate de pe agenda discuțiilor.

Ședința nu a fost lipsită de tensiuni.

Anterior, PSD a anunțat că se opune măsurilor de austeritate și tăierilor, prin blocarea reformei administrației: ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete și ministrul Agriculturii, Florin Barbu, au transmis că nu avizează proiectul Guvernului.

Grindeanu: Cei de la USR vor să taie salarii la toată lumea

În debutul ședinței Coaliției, liderul PSD, Sorin Grindeanu a lansat un atac direct la USR și a spus că social-democrații nu vor susține tăierile generale propuse de partenerii de coaliție.

„O să aștept să vedem ce spun ... Dacă cei de la USR vor să taie salariile la medici, salariile la profesori, la milițieni, la jandarmi, la toată lumea, noi nu suntem de acord. Le urăm succes”, a spus Sorin Grindeanu la Palatul Parlamentului, citat de Agerpres.ro

USR contraatacă și denunță „prefăcătoria” PSD

Senatorul USR Ștefan Pălărie a denunțat, luni, „prefăcătoria” PSD și a arătat că social-democrații condiționează în permanență reformele propuse de Guvern, tergiversând adoptarea acestora:

„Inițial, PSD a spus că dorește să taie, dar doar funcții neocupate.

Când toată lumea și-a dat seama că asta nu va avea niciun dram de impact financiar, am început să mergem pe zona de tăieri reale. Apoi, colegii de la PSD au condiționat tăierea de libertatea ca fiecare primărie să aleagă cum taie. Am agreat și asta. Apoi PSD a condiționat tăierile de cele din administrația centrală. Am agreat și asta. Apoi PSD a condiționat tăierile de un pachet de relansare economică.

Astăzi vedem PSD condiționând aceste tăieri din administrația publică locală de înghețarea unor structuri de personal, lucru cu care suntem parțial de acord în instituțiile în care s-a făcut reformă. Însă vedem agricultura pusă în rând cu celelalte instituții de unde să nu se mai taie. Păi, voi ați spus că vreți tăieri din administrația publică locală, condiționate de cele din plan local. Astăzi vedem o nouă condiționare”, a declarat senatorul USR Ștefan Pălărie.

PSD vrea ca reforma administrației să fie modificată astfel încât tăierile de 10% din salarii să nu se aplice ministerelor care au trecut deja printr-o reorganizare, precum este cazul Ministerului Agriculturii. Mai mult, partidul condus de Sorin Grindeanu se opune și tăierilor din Sănătate, Educație și a celor din domeniul ordinii publice.

Premierul Ilie Bolojan anunța anterior că dorește adoptarea noilor reforme în această săptămână, cel mai probabil în ședința de Guvern de joi.

Asumarea răspunderii în Parlament sau ordonanță de urgență

De altfel, deputatul Adrian Câciu, fost ministru al Finanțelor și membru al PSD, s-a referit și la forma actului normativ privind aprobarea reformei în administrație.

„Da, contează, pentru că dacă este ordonanță riscă, ca, acum o punem în aplicare, iar după ce trece de Parlament să fie atacată și declarată neconstituțională, pentru că e afectare și de drepturi, sunt anumite elemente de neconstituționalitate. Dar e o decizie de luat, sunt acolo și specialiști în constituționalitate și vor stabili liderii coaliției dacă trece prin ordonanță sau va trece prin asumarea răspunderii”, a declarat Câciu, potrivit sursei citate.

Acesta a subliniat că, în cadrul ședinței coaliției, pe care a descris-o drept una „foarte complicată”, trebuie discutate și direcțiile proiectului de buget de stat pentru acest an.

Guvernul poate renunța la asumarea răspunderii în Parlament și adoptarea noulor reglementări prin ordonanță de urgență.

