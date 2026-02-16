Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean (PNL): „Centura Metropolitană merge înainte”

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean (Partidul Național Liberal) a transmis că Centura Metropolitană, tronson II merge mai departe.

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean (PNL): „Centura Metropolitană merge înainte” | Foto: Ovidiu Cîmpean - Facebook

Astăzi, luni, 16 februarie 2026, timp de peste 6 ore, în Consiliul Local Cluj-Napoca s-au discutat toate aspectele legate de Centura Metropolitană.

„Primarul Emil Boc a explicat clar situația Centurii Metropolitane și a acționat corect, cu bună credință, în interesul proiectului și al clujenilor.

Câteva lucruri sunt foarte clare:

Primăria a respectat procedurile legale și a acționat pentru protejarea banilor publici și a finanțării europene.

Nu a fost plătit niciun leu către asocierea condusă de DIMEX.

Contractul este suspendat pentru clarificări juridice.

Centura Metropolitană (tronsonul al II-lea - n. red.) merge înainte, ținând cont de situația creată și cu respectarea legii.

Am lucrat 16 ani în Primăria Cluj-Napoca, inclusiv pe proiecte mari de investiții și fonduri europene. Știu ce înseamnă procedurile de achiziție, riscurile juridice și consecințele unei decizii luate sub presiune publică”, a transmis Ovidiu Cîmpean, luni, pe Facebook.

Deputatul clujean a mai afirmat că Primăria nu este organ de anchetă penală și nu poate face expertize grafologice. Nu poate nici rezilia sau continua un contract intempestiv, pe bază de speculații.

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean: Asocierea USR - AUR împotriva administrației locale aracă că un calcul politic e mai important decât proiectele Clujului.

„Este nevoie de responsabilitate și maturitate, exact ceea ce am văzut din partea echipei din primărie. Conflictele dintre asociați sunt responsabilitatea lor exclusivă. Din momentul în care pot afecta contractul sau apar informații legate de validitatea asocierii, beneficiarul public este obligat să oprească, să clarifice și să decidă legal, nu emoțional. Recunosc însă că mi-a lăsat un gust amar spectacolul politic la care am asistat în ultimele săptămâni. Asocierea dintre USR și, partide aflate la poli opuși (USR fiind parte a coaliției de guvernare la nivel național) într-un atac coordonat împotriva administrației locale, arată că pentru unii calculul politic e mai important decât proiectele Clujului. Centura Metropolitană este un proiect vital pentru oraș. Va merge înainte temeinic, legal, transparent și cu protejarea fiecărui euro public”, a conchis Ovidiu Cîmpean.

