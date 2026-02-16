Metoda postului intermiternt - fasting-ului NU este susținută de dovezi științifice

Un studiu arată că metoda postului intermitent (fasting-ului) nu ar fi susținută de dovezi știițifice.

Foto: DepositPhotos.com / Fotografie ilustrativă

Dovezile disponibile legate de postul intermitent „nu justifică entuziasmul” față de această dietă, afirmă experții, informează luni DPA și PA Media, citate de Agerpres.ro.

Fasting-ul nu ar fi dovedit științific că ajută la slăbire

Mai multe celebrități și politicieni au afirmat că au folosit postul intermitent pentru a se menține în formă, însă, potrivit unui studiu recent, această metodă nu este susținută de dovezi științifice.

Există mai multe tehnici diferite de post intermitent.

Postul în zile alternative presupune un post de 24 de ore la fiecare două zile, iar această metodă a crescut în popularitate în ultimii ani.

O altă abordare presupune alimentarea doar în anumite intervale din zi, cum ar fi dieta 16:8, care presupune o perioadă de post de 16 ore urmată de o perioadă de opt ore când se poate mânca.

Postul 5:2 presupune cinci zile în care se mănâncă, urmate de două zile care includ perioade de post.

Organizația caritabilă Cochrane a analizat 22 de studii clinice referitoare la postul intermitent, la care au participat 1.995 de adulți din America de Nord, Europa, China, Australia și America de Sud.

Studiile au examinat multiple forme de post intermitent, printre care postul în zile alternative, postul periodic și alimentarea restricționată la anumite intervale.

Echipa internațională de cercetători, condusă de oameni de știință din Argentina, a comparat postul intermitent cu sfaturile tradiționale privind dieta.

Autorii au ajuns la concluzia că „postul intermitent ar avea drept efect o diferență mică sau nicio diferență în ceea ce privește pierderea în greutate, măsurată ca schimbare în comparație cu o greutatea inițială”.

„Postul intermitent nu pare să aibă efect în cazul adulților suprapoderali sau obezi care încearcă să piardă din greutate”, a spus Luis Garegnani, autorul principal al studiului, din cadrul centrului asociat Cochrane Universidad Hospital Italiano din Buenos Aires.

„Postul intermitent ar putea fi o opțiune rezonabilă pentru anumite persoane, dar dovezile curente nu justifică entuziasmul pe care îl vedem pe rețelele de socializare”.

„Obezitatea este o afecțiune cronică. Studiile clinice pe termen scurt îngreunează deciziile pe termen lung pentru pacienți și medici”.

Eva Madrid, autor principal al studiului din cadrul Cochrane Evidence Synthesis Unit Iberoamerica, a adăugat: „Având în vedere dovezile disponibile în prezent, este dificil de făcut o recomandare generală”.

„Medicii trebuie să adopte o abordare individualizată atunci când fac recomandări unui persoane supraponderale în vederea pierderii în greutate”.

Foto: DepositPhotos.com

