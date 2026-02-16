CFR Cluj a câștigat la limită cu Hermannstadt și este pe loc de play-off

CFR Cluj a câștigat cu emoții, luni, 16 februarie 2026, în deplasare contra Hermannstadt Sibiu, scor 1-0, iar după această victorie, „vișinii” sunt pe loc de play-off în Superliga României.

CFR Cluj, victorie la limită în deplasarea cu Hermannstadt Sibiu | Foto: Fotbal Club CFR 1907 CLUJ

Meciul de la Sibiu împotriva celor de la Hermannstadt a fost un adevărat rollercoaster emoțional pentru CFR Cluj.

Feroviarii au câștigat, la limită, scor 1-0, însă au avut mari emoții pentru această victorie.

În prima repriză, la scorul de 0-0, în minutul 45 plus 4, de Eduard Florescu a ratat un penalty pentru gazde, iar formațiile au intrat la cabine cu tabela neschimbată.

Ulterior, în cea de-a doua repriză, „feroviarii” au reușit să deschidă scorul prin golul lui Biliboc, din pasa lui Păun, în minutul 53.

Clujenii au ratat și ei un penalty în minutul 85. Korenica nu a reușit să înscrie de la punctul cu var.

În minutul 90+5, la un duel în careu între Sheriff Sinyan și Kevin Ciubotaru, arbitrul Andrei Chivulete a acordat fault și implicit penalty pentru gazde. Centralul partidei a revenit asupra deciziei, după ce a revăzut faza la monitorul VAR de la marginea terenului și a anulat lovitura de la 11 metri, iar CFR a obținut victoria la limită.

După această victorie, CFR Cluj ocupă poziția a cincea (44 de puncte), loc de play-off în Superliga României. Universitatea Cluj este pe locul al patrulea, cu 45 de puncte, iar pe prima treaptă a podiumului este Rapid cu 49 de puncte. Sub CFR Cluj se află FC Argeș, la doar un punct distanță și UTA Arad la două puncte diferență.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: