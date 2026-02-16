„De capul nostru”, noul lungmetraj semnat de Tudor Cristian Jurgiu, a avut premiera mondială în secțiunea Forum a Berlinalei

Cel mai recent lungmetraj de ficțiune semnat de regizorul Tudor Cristian Jurgiu – „De capul nostru”, a avut premiera mondială în cadrul secțiunii Forum a Festivalul Internațional de Film de la Berlin.

Noul lungmetraj semnat de Tudor Cristian Jurgiu, De capul nostru / On Our Own, a avut premiera mondială în cadrul secțiunii Forum a Festivalul Internațional de Film de la Berlin (12–22 februarie 2026), în prezența echipei filmului.

Berlinala, unul dintre cele mai importante festivaluri cinematografice din lume, reunește anual cineaști, profesioniști ai industriei și spectatori din peste 100 de țări. Programul Forum aduce în prim-plan filme care depășesc convențiile cinematografice tradiționale și explorează teme sociale relevante pentru realitatea contemporană prin forme narative și estetice inovatoare.

De capul nostru spune povestea unui grup de adolescenți dintr-un oraș mic din România, ai căror părinți lucrează în străinătate. Filmul explorează maturizarea forțată a unei generații care își construiește propriile forme de solidaritate și apartenență, pe fondul absenței adulților și al instabilității emoționale care le marchează viața de zi cu zi.

Premiera mondială a filmului la Berlin a avut loc în prezența echipei, printre care s-au numărat Tudor Cristian Jurgiu (regizor), Tudor Giurgiu și Bogdan Crăciun (producători), Oana Bujgoi Giurgiu (producător asociat), Francesca Portalupi și Simone Catania (co-producători), Anca Buja (scenaristă), Alex Popescu (montaj), Alma Ungureanu (scenograf), Florentina Bratfanof (casting), Vlad Socea și Eliza Ceprazaru (asistenți de producție), precum și actorii Denisa Vraja, Vlad Furtună, Mara Diaconu Ducica, Sofia Vasiliu, Dominique Toma, Steliana Bălăcianu și Daniel Simion.

Scenariul este semnat de Tudor Cristian Jurgiu și Anca Buja, iar filmul este produs de Tudor Giurgiu și Bogdan Crăciun. Imaginea este realizată de Andrei Butică, sunetul de Riccardo Nanni, montajul de Alexandru Popescu și Roxana Szel, iar muzica este compusă de Marco Biscarini și Mihai Ghiță.

Filmul este o coproducție România – Italia, realizată de Libra Films și Indyca, cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei, Societății Române de Televiziune, Eurimages – Council of Europe, Creative Europe MEDIA, Ministerului Culturii Italia – MIBACT și Fondului Regional Emilia-Romagna, cu susținerea Vodafone România și a Asociației Victoria Film. Participarea la festival este susținută de Centrul Național al Cinematografiei, Institutul Cultural Român și Asociația DACIN SARA.

