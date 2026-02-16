Vaccinarea copiilor, la cote alarmant de mici: sub 50% vaccinare ROR. Rujeola revine în forță!

Dezinformarea din social media, desființarea vaccinării în școli și izolarea din rural duc la situații dramatice privind rujeola: mai puțin de jumătate dintre copii erau vaccinați cu prima doză, în 2025.

România se confruntă cu cea mai gravă criză de vaccinare din ultimele decenii | Foto: Salvați Copiii România

România se confruntă cu cea mai gravă criză de vaccinare din ultimele decenii. Tot mai mulți copii sunt privați de protecția vitală pe care o dă vaccinarea, ceea ce a dus la o scădere progresivă a ratelor de acoperire vaccinală pentru ROR (rujeolă-oreion-rubeolă), în special pentru doza a doua administrată la 5 ani. Astfel, potrivit celor mai recente date, pentru prima doză, acceptarea este de 47,4%, arată datele unui studiul Salvați Copiii România.

Salvați Copiii România solicită autorităților simplificarea sistemului de raportare a vaccinărilor; training-uri în comunicare pentru personalul medical, precum și dezvoltarea unei echipe multidisciplinare la nivel local care să promoveze vaccinarea copiilor.

Sub 50% vaccinare ROR

Potrivit Centrului European pentru Controlul Bolilor, între 1 februarie 2024 și 31 ianuarie 2025, numărul total de persoane diagnosticate cu rujeolă a fost de 32.265, la nivelul UE, dintre care 27.568 proveneau din România (27.568). A doua țară din top este la mare distanță - Italia, cu 1.097 de cazuri.

În perioada 1 ianuarie 2023 - 31 decembrie 2025 în România au fost confirmate 35.736 de cazuri de rujeolă, din care 27.720 la copii sub 15 ani și 3.188 la adolescenți între 15 și 19 ani. În același interval, s-au înregistrat 30 de decese cauzate de rujeolă, potrivit INSP.

Acoperirea vaccinală națională (%) arată următoarea situație a vaccinărilor:

BCG: 93,5%

Hep B (3 doze): 55,0%

DTPa - împotriva difteriei, tetanosului și pertussis acelular - (3 doze): 55,0%

VPI - Vaccinul polio inactivat (3 doze): 55,0%

Hib (3 doze): 55,0%

Pneumococic (3 doze): 54,0%

ROR (1 doză): 47,4%

În ceea ce privește vaccinarea contra rujeolei, într-un singur județ acoperirea vaccinală a fost de peste 70%, în 14 județe acoperirea vaccinală s-a situat între 50,6% și 67,4%, în 24 de județe acoperirea vaccinală s-a situat între 31,3% și 49,7%, în trei județe acoperirea vaccinală a fost sub 30%. Valoarea minimă (23,7%) a fost raportată în județul Argeș, iar cea maximă (73,8%) a fost atinsă în județul Bihor, potrivit INSP.

Toate valorile sunt sub ținta de 95% recomandată de OMS. România se numără printre cele 13 țări din Regiunea Europeană OMS cu transmitere endemică a rujeolei, ceea ce înseamnă că boala circulă continuu în populație, fără întrerupere.

Bariere în calea vaccinării în mediul rural din România

Salvați Copiii a explorat perspectivele a 29 de medici de familie și asistenți medicali comunitari care au în evidență peste 11.000 de copii din mediul rural. Studiul a identificat:

Refuzul categoric al unor comunități și frica de reacții adverse.

Aspecte culturale, lingvistice, religioase

Impactul negativ al mass-media, dezinformarea pe rețelele sociale și miturile despre vaccinare reprezintă obstacole majore.

Birocrația excesivă, lipsa resurselor materiale, desființarea vaccinării în școli și lipsa transportului.

O tendință importantă care se evidențiază din interviurile cu medicii de familie este scăderea progresivă a ratelor de acoperire vaccinală pentru ROR, în special pentru doza a doua administrată la 5 ani. Dacă pentru prima doză acceptarea este relativ bună, la rapel rata scade dramatic, ajungând în unele comunități până la doar 20%. Aceste provocări creează un cerc vicios în care lipsa rapelului reduce eficiența programului de imunizare, expunând copiii la riscul de îmbolnăvire chiar și după administrarea primei doze.

Pedepse pentru părinții care refuză vaccinarea

Mulți medici raportează comportamente de evitare din partea părinților, care amână constant vaccinările și refuză să-și asume în scris decizia.

Medicii de familie identifică multiple obstacole la nivel sistemic, precum absența consecințelor pentru nevaccinare și desființarea vaccinării în școli, care au redus semnificativ ratele de imunizare, în special în comunitățile vulnerabile și izolate.

Medicii solicită un cadru legislativ mai strict privind vaccinarea, extinderea rețelei de asistență medicală comunitară, reducerea birocrației în raportarea vaccinărilor și asigurarea transportului pacienților către cabinet. O nevoie specifică frecvent menționată este reintroducerea vaccinării în școli, care în trecut asigura rate mai bune de acoperire vaccinală.

Recomandările Salvații Copiii

Experții propun o serie de recomandări pentru creșterea ratelor de vaccinare în mediul rural din România:

Pentru a soluționa comunicarea deficitară și lipsa informării proactive:

Materiale informative (inclusiv sub formă video) adaptate cultural (focus pe consecințele bolilor care sunt de cel mai mare interes pentru părinți) și lingvistic, cu informații clare despre beneficiile și riscurile fiecărui vaccin;

Comunicarea timpurie, pe perioada școlarizării și din timpul sarcinii;

Integrarea verificării statusului vaccinal în fiecare vizită medicală;

Sistem standardizat de remindere personalizate prin SMS-uri/telefon pentru programări.

Pentru a soluționa barierele logistice și de transport:

Vouchere pentru transport la cabinet sau asigurarea transportului prin primării;

Pachete cu produse pentru copii (ex: scutece) la vaccinare.

Pentru a adresa problema amânării continue a vaccinării:

Programare automată la vaccinare;

Verificare automată a statusului vaccinal la înscriere în școală/grădiniță.

Pentru a soluționa percepția scăzută a riscului și frica de reacții adverse:

Adresarea febrei ca reacție adversă frecventă la vaccin și descrierea modalităților de gestionare eficientă a acesteia;

Accent pe beneficiile individuale ale vaccinării;

Prezentarea consecințelor concrete ale bolilor prevenibile;

Gabriela Alexandrescu, președinte Salvați Copiii România

„Cifrele arată un eșec colectiv. Aproape jumătate dintre copiii României nu au primit nici măcar o doză de vaccin ROR la vârsta recomandată. Fiecare copil nevaccinat este un copil expus riscului de îmbolnăvire și de deces din cauza unei boli care poate fi prevenită”.

