Emil Boc acuză USR de „amatorism politic”: „Imediat ieșiti pentru un like pe Facebook / Nu ne putem baza pe voi”

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc a acuzat reprezentanții USR de amatorism politic și duplicitate, în ședința de peste șase ore, unde mărul discordiei a fost proiectul Centurii Metropolitane, tronsonul al doilea.

Emil Boc a criticat USR-ul și a acuzat reprezentanții acestuia de duplicitate | Foto: monitorulcj.ro

Discuțiile pe tema proiectului Centurii Metropolitane, tronson II ținut capul de afiș și au continuat și după revenirea primarului Emil Boc în ședința de Consiliu Local, luni, 16 februarie 2026.

Ediulul a fost chestionat de consilierul local Adriana Cristian (USR), de ce a fost nevoie de aproape 5 luni de zile pentru ca informațiile despre Centura Metropolitană, tronson II să fie comunicate în consiliul local.

Emil Boc a spus că Adriana Cristian nu observă că atacurile colegilor ei de la USR împotriva primarului și a primăriei sunt respectate.

Emil Boc acuză USR de amatorism

„Trebuie să știți ce vreți. Să vă faceți ordine în propriul partid și să vă hotărâți dacă vreți suspendare sau continuarea proiectului (Centurii Metropolitane Cluj - n. red.). Nu mai înțeleg nimic. Iese domnul Helmer (consilier local USR - n. red), iese domnul Băltărețu (deputat USR de Cluj în Parlamentul României - n. red.). Voi, ca partid, nu aveți o viziune în ce direcție să mergeți între voi. Nimeni nu poate crede într-un partid fără o viziune. Voi ieșiți pentru un like pe Facebook, mai rapid unul decât celălalt, că poate câștigați puncte. Asta este imaginea din afară pentru USR”, a spus Emil Boc, în ședința de Consiliu Local, luni.

Edilul a punctat că i-ar plăcea să aibă parteneri serioși în spațiul public și a spus că nu poate avea bază în USR, însă, cel puțin în UDRM sau PSD poate avea bază, deoarece acele formațiuni politice sunt hotărâte.

„Suspendarea unui contract de 1 miliard de euro nu e precum suspendarea unui chioșc, așa este. Aveți dreptate. Am adunat gradual documente pentru a putea lua decizii cu privire la Centură”, a mai răspuns primarul.

Edilul a transmis reprezentanților USR că ei nu decid în Consiliul Local o eventuală reziliere a contractului, ci direct Primăria.

„Executivul va răspunde și decide ce se întâmplă mai departe. Niciun Consiliu Local nu va răspunde. Vă rog să ne respectați dreptul de a lua decizii fundamentate. Toate sunt cu variabile și eventuale consecințe. (…) Aceste chestiuni amatoricești de copilărie ale voastre (USR - n. red.) arată lipsa politicii de anvergură. Ați avut un demers politicianist când ați vrut ședință separată strict pe tema Centurii. Era evident că vom discuta asta astăzi, dar voi nu ați știut să numărați până la trei când ați cerut ședință separată”, a mai punctat Emil Boc.

Ediulul i-a răspuns consilierlui Paul Helmer, căruia i-a spus că Primăria a ieșit public cu informațiile referitoare la Centură deoarece ave voie din moment ce firma bosniacă Integral a comunicat deja în spațiul public informațiile respective despre proiect.

Emil Boc: „Toate datele despre subiectul Centurii Metropolitane vor fi publice”

„Poate n-ați fost atent (referire la Paul Helmer - n. red) că DNA-ul ne-a solicitat să nu disemninăm în spațiul public informații referitoare la Centură. A fost o avertizare. Doar a confirmat ce a spus Integral, despre continuțul întâlnirilor, care nu au mai avut loc cu ei. Voi (USR-ul - n. red.) ne cereți dosarul de achiziție, dar asta o face doar organul de urmărire penală. Până la urmă, toate datele despre subiectul Centurii Metropolitane vor fi publice, atunci când DNA-ul va finaliza ancheta.

Alt consilier local USR, Alexandra Oană i-a spus primarului Emil Boc că a cere transparență nu înseamnă a ataca.

„Cuvântul care se poate folosi cel mai bine la USR este duplicitate. Promovați doar pentru imagine, fără să vă pese de interesul public. Pozați în apărători ai cetățenilor, dar în realitate vă interesează imaginea de grup. Asta arată adevărata față a USR-ului. Nu putem conta pe voi. Asta este ralitate. Prin tot ceea ce faceți. Invățați să numărați până la trei, când comunicați în acte administrative cu răspundere juridică”, a mai spus Emil Boc.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: