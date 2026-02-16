Demolarea garajelor continuă și în 2026 la Cluj-Napoca. Viceprimar Dan Tarcea: Vor fi amenajate parcări în locul lor.

Desființarea garajelor de pe domeniul public continuă și în 2026 la Cluj-Napoca.

Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea a anunțat că demolarea garajelor de pe spațiul public din oraș continuă și în 2026 | Foto: Captură video Facebook, Dan Ștefan Tarcea

Anunțul a fost făcut de viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, care s-a aflat în această dimineață, luni, 16 februarie 2026, în cartierul Gheorgheni din oraș.

Somații pentru demolarea garajelor de pe spațiul public din Cluj-Napoca

„Nu ne oprim. În acest an, până în acest moment, au fost trimise 746 de somații de desființare la nivelul municipiului (Cluj-Napoca - n. red.). În cartierul Gheorgheni au fost trimise 297 de somații, în zone precum:

Aleea Herculane

Aleea Borsec

Strada Unirii

Aleea Snagov

Aleea Slănic

Strada Vaida Voievod

străzi unde aceste construcții (garajele - n. red.) ocupau de ani de zile spațiul public. În multe dintre aceste garaje nu mai erau parcate mașini. Erau depozite improvizate, cu materiale și obiecte abandonate, spații degradate.”, a transmis Dan Tarcea, într-unu clip video publicat pe pagina sa de Facebook.

Parcări în locul garajelor demolate din Cluj-Napoca

Potrivit viceprimarului municipiului Cluj-Napoca, aceeași abordare este aplicată și în cartierul Mănăștur, unde aproape 300 de garaje au fost somate, în special în zonele Calea Mănăștur, Ciucaș, Mănăștur Nord și Mănăștur Sud.

„În paralel, intervenim și în cartierul Mărăști, unde peste 100 de garaje se află în aceeași situație. După eliberarea terenului, zonele vor fi modernizate: vor fi reconfigurate spațiile, amenajate parcări noi acolo unde este posibil, refăcute aleile și extinse zonele verzi, astfel încât cartierele să fie mai aerisite, mai ordonate și mai funcționale. Procesul continuă etapizat, legal și transparent”, a conchis Dan Tarcea.

